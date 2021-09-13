Число жертв крушения катера в Баренцевом море возросло до трёх

В экстренных службах сообщили, что спасатели нашли тело ещё одного человека, погибшего при крушении маломерного судна в Баренцевом море, передаёт РИА Новости. Трагедия случилась в прошлый вторник, 7 сентября.

По словам специалистов, третьей погибшей стала женщина. Сейчас продолжаются поиски ещё одного пассажира катера, который считается пропавшим без вести.

Напомним, всего на судне было пять человек. Утром они отправились в Баренцево море в направлении границы с Норвегией, чтобы порыбачить. Помимо пассажиров, на борту находился владелец катера. Позже выяснилось, что маломерное судно перевернулось в Варяжском заливе.

Лишь один человек смог спастись. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи установили, что во время эксплуатации морского транспорта нарушились правила безопасности движения. По факту крушения судна они возбудили уголовное дело.

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