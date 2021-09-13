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Число жертв крушения катера в Баренцевом море возросло до трёх

Происшествия

В экстренных службах сообщили, что спасатели нашли тело ещё одного человека, погибшего при крушении маломерного судна в Баренцевом море, передаёт РИА Новости. Трагедия случилась в прошлый вторник, 7 сентября.

Число жертв крушения катера в Баренцевом море возросло до трёх

По словам специалистов, третьей погибшей стала женщина. Сейчас продолжаются поиски ещё одного пассажира катера, который считается пропавшим без вести. 

Напомним, всего на судне было пять человек. Утром они отправились в Баренцево море в направлении границы с Норвегией, чтобы порыбачить. Помимо пассажиров, на борту находился владелец катера. Позже выяснилось, что маломерное судно перевернулось в Варяжском заливе.

  • Лишь один человек смог спастись. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи установили, что во время эксплуатации морского транспорта нарушились правила безопасности движения. По факту крушения судна они возбудили уголовное дело. 

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Автор: Юлия Миленина
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