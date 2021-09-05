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Эксперт раскрыл новую схему мошенничества с кешбэком

Происшествия » Парад мошенников

В России появилась новая схема обмана граждан. Россиянам звонят злоумышленники с предложением забрать кешбэк. Мошенники предлагают перечислить якобы накопившиеся средства в срочном порядке.

Эксперт раскрыл новую схему мошенничества с кешбэком

Схема подразумевает, что жертва скажет мошеннику СМС-код от банка, который якобы нужен для оплаты комиссии для получения денег от кешбэка.

В результате мошенники получают паспортные и банковские данные пользователя и могут платить с банковской карты жертвы. Об этом рассказал заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Н. Э Баумана Анатолий Лебедев в интервью радио Sputnik.

Мошенники используют СМС-код, чтобы авторизоваться в банке и снять все средства с банковской карты жертвы. Лебедев порекомендовал не сообщать СМС-код от банка, так как он является частью персональных данных.

Эксперт отметил, что предложения по кешбэку поступают только от мошенников. Если звонящий представляется сотрудником банка, то лучше сразу же перезвонить по официальному номеру банка и проверить информацию о накопившихся средствах.

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Автор: Владан Джурич
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