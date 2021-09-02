Замглавы Минфина рассказал, как столкнулся с мошенниками

Замглавы Минфина Алексей Моисеев рассказал, как его пытались обмануть аферисты. Он заявил, что столкнулся с мошенниками на сайте объявлений.

По словам чиновника, он собирался продать детскую кровать через сервис для размещения объявлений. Позже ему позвонила женщина с желанием приобрести кровать. Она также сообщила, что в течение нескольких минут переведет деньги. От продавца требовалось дождаться СМС и сказать покупателю код из сообщения.

"Понимаете, пока она мне не сказала: "скажите код из сообщения", даже я не понял, что это мошенничество", — рассказал Моисеев в разговоре с РИА Новости перед стартом Восточного экономического форума.

Чиновник также рассказал, что аферисты звонили его родственникам. Он отметил, что теперь мошенники обзванивают пенсионеров представляясь сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о новой схеме мошенничества. Злоумышленники предлагают родителям школьников получить денежную компенсацию к началу учебного года. Для этого аферисты запрашивают персональные данные и информацию по банковских картам.

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