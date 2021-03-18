В Калининградской области жителей Москвы и Подмосковья задержали за взятку сотруднику ФСБ.
Как сообщает издание sm. news, в феврале этого года подозреваемые предложили сотруднику ФСБ полмиллиона рублей и 2,5 тысячи долларов за покровительство коммерческой организации. Сотрудник спецслужб от предложенных денег отказался, а вся операция проходила под контролем оперативников.
На следующий день подозреваемые попытались покинуть регион, однако были задержаны сотрудниками УФСБ по Калининградской области. В настоящее время задержанные помещены под стражу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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