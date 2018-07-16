Австралийского "человека-паука" задержали за грабеж

32-летнего преступника, известного по прозвищу "Человек-паук", задержали в австралийском штате Квинсленд. Кличку он получил потому, что умеет виртуозно забираться по стенам. На счету злоумышленника 49 краж и 16 эпизодов мошенничества с кредитными картами.

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"Практически каждый раз он выполнял подобные трюки, рискуя собвстенной жизнью, а однажды смог спуститься с 20-го этажа, как бы скользя по стене. Очевидно, что он хорошо подготовлен и любит риск. Поскольку таким способом он не мог унести что-то тяжелое, вроде телевизора или какой-то техники, его главными целями были наличные, кредитные карты и, крайне редко, ювелирные украшения", - цитирует детектива полиции Квинсленда Марка Хогана "Xinhua".

Полиция также сообщает, что при взломе злоумышленник использовал мастер-ключ. Расследование обстоятельств продолжается.

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