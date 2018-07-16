Австралийского "человека-паука" задержали за грабеж

32-летнего преступника, известного по прозвищу "Человек-паук", задержали в австралийском штате Квинсленд. Кличку он получил потому, что умеет виртуозно забираться по стенам. На счету злоумышленника 49 краж и 16 эпизодов мошенничества с кредитными картами.
"Практически каждый раз он выполнял подобные трюки, рискуя собвстенной жизнью, а однажды смог спуститься с 20-го этажа, как бы скользя по стене. Очевидно, что он хорошо подготовлен и любит риск. Поскольку таким способом он не мог унести что-то тяжелое, вроде телевизора или какой-то техники, его главными целями были наличные, кредитные карты и, крайне редко, ювелирные украшения", - цитирует детектива полиции Квинсленда Марка Хогана "Xinhua".
Полиция также сообщает, что при взломе злоумышленник использовал мастер-ключ. Расследование обстоятельств продолжается.
Читайте также:
Мошенники боятся скептиков и циников
Парад мошенников: фальшивый "безнал"
Талантливый мошенник восхитил милиционеров
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.
Психически неуравновешенный мужчина напал на польского дипломата прямо в поезде.
В России у несогласных с проводимой правительством пенсионной реформой начались проблемы - их уже "вяжут", судят и собираются сажать.
Собирается ли Трамп предложить России Украину в обмен на Сирию? Готов ли он вопреки противодействию американской политической элиты к действительно серьезным переговорам? А самое главное — смогут ли мировые державы договориться, или мир снова будет на грани глобальной войны и нового мирового устройства? На эти вопросы "Правде.Ру" ответил эксперт.