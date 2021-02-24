Задержанный скончался в отделе полиции в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержанный мужчина скончался в отделе полиции. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл 22 февраля.

"На территории дачных участков мужчина находился в легковом автомобиле ещё с двумя жителями Артей (посёлок в Свердловской области - прим. ред.), ранее судимыми. При осмотре места происшествия сыщики обнаружили шприцы. По оперативным данным, в Екатеринбург задержанные прибыли для приобретения "дозы". Всех троих доставили в отдел полиции №13 и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и отказ от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения", — цитирует агентство начальника пресс-службы главка МВД Валерия Горелых.

Задержанный пожаловался на плохое самочувствие, из отдела полиции его доставили в городскую больницу. На следующий день пациент отказался от госпитализации, и его вновь привезли в отдел. Там мужчине опять стало плохо, он скончался до приезда медиков.

По некоторым данным, причиной смерти задержанного могли стать проблемы с сердцем или отравление наркотиками.