В Новороссийске с отравлением госпитализировали 11 подростков-футболистов. Всего за помощью обратились 20 человек.
Как сообщает издание gazeta. ru, около 20 человек из новороссийского пансионата обратились за помощью медиков в минувшую пятницу.
"Вечером в пятницу в пансионате, находящемся в селе Широкая Балка, за медицинской помощью обратись 12 подростков и 6 взрослых", — приводит издание слова источника.
В итоге с предварительным диагнозом "острый гастроэнтерит" госпитализировали 11 подростков и одного взрослого. Известно, что госпитализированные — воспитанники Академии футбола Крыма и сопровождающий.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Объединение России, Украины и Белоруссии пугает Запад: подробнее о нём рассказал политолог РАНХиГС Александр Новокрещёнов.