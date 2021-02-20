Подростков-футболистов госпитализировали с отравлением в Новороссийске

В Новороссийске с отравлением госпитализировали 11 подростков-футболистов. Всего за помощью обратились 20 человек.

Как сообщает издание gazeta. ru, около 20 человек из новороссийского пансионата обратились за помощью медиков в минувшую пятницу.

"Вечером в пятницу в пансионате, находящемся в селе Широкая Балка, за медицинской помощью обратись 12 подростков и 6 взрослых", — приводит издание слова источника.

В итоге с предварительным диагнозом "острый гастроэнтерит" госпитализировали 11 подростков и одного взрослого. Известно, что госпитализированные — воспитанники Академии футбола Крыма и сопровождающий.