Хабаровский полицейский насмерть замёрз после корпоратива

В Хабаровске, возвращаясь с корпоратива, насмерть замёрз сотрудник Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Как сообщает издание lenta. ru, инцидент произошёл 26 декабря. Майор полиции в компании коллег отдыхал на новогоднем корпоративе в одном из ресторанов. После банкета он посадил в такси коллег, а затем заказал автомобиль себе, но транспорт не приехал. Мужчина не мог вернуться в ресторан, так как увеселительное заведение уже было закрыто, и тогда офицер отправился домой пешком через промзону.

На следующий день утром было обнаружено его тело.