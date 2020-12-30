В Хабаровске, возвращаясь с корпоратива, насмерть замёрз сотрудник Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Как сообщает издание lenta. ru, инцидент произошёл 26 декабря. Майор полиции в компании коллег отдыхал на новогоднем корпоративе в одном из ресторанов. После банкета он посадил в такси коллег, а затем заказал автомобиль себе, но транспорт не приехал. Мужчина не мог вернуться в ресторан, так как увеселительное заведение уже было закрыто, и тогда офицер отправился домой пешком через промзону.
На следующий день утром было обнаружено его тело.
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