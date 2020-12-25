Приговор историку Соколову огласят 25 декабря

Историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, 25 декабря огласят приговор.

Как сообщает издание regnum. ru, в ходе следствия 64-летний мужчина признал вину, но надеется на мягкий приговор суда по своему делу.

По версии следствия, историк Олег Соколов 8 ноября прошлого года ночью, находясь в своей квартире в Санкт-Петербурге, на почве ревности выстрелил в 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, с которой находился в близких отношениях. На следующий день мужчина расчленил убитую девушку и попытался утопить в реке Мойке рюкзак с останками, однако свалился в воду. Историка спасли и обнаружили при нём сумку с отсечёнными конечностями девушки. Позже в квартире Соколова нашли останки девушки.

Обвинение просит для Олега Соколова 15 лет заключения за убийство и незаконный оборот оружия.