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Охранник разбил авто сочинца, вошедшего в магазин без маски

Происшествия

В Сочи охранник разбил автомобиль местного жителя за то, что тот вошёл в магазин без маски.

Как сообщает "Комсомольская правда", мужчина вошёл в магазин без маски, и из-за этого сотрудники отказали ему в обслуживании. После этого потерпевший вышел из здания и сел в свой автомобиль. Затем к автомобилю сочинца подошёл охранник магазина и разбил в нём лобовое стекло.

Владелец автомобиля получил ранения от осколков разбитого стекла. Позже он написал заявление в полицию.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Автор: Максим Щегольков
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