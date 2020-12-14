В Сочи охранник разбил автомобиль местного жителя за то, что тот вошёл в магазин без маски.
Как сообщает "Комсомольская правда", мужчина вошёл в магазин без маски, и из-за этого сотрудники отказали ему в обслуживании. После этого потерпевший вышел из здания и сел в свой автомобиль. Затем к автомобилю сочинца подошёл охранник магазина и разбил в нём лобовое стекло.
Владелец автомобиля получил ранения от осколков разбитого стекла. Позже он написал заявление в полицию.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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