В Твери из Волги достали труп новорождённого мальчика. По предварительной версии, младенца утопили.
Тело ребёнка обнаружили в реке напротив Детской областной больницы, неподалеку от Свято-Екатерининского женского монастыря. На место прибыла оперативно-следственная группа.
Как сообщает "Московский комсомолец", в настоящее время устанавливаются все обстоятельства и подробности произошедшего. На теле ребёнка видимые повреждения отсутствуют, точную причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Телеведущий канала НТВ Александр Колтовой погиб при крушении легкомоторного самолёта Cessna 7 ноября.