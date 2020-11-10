В Твери из Волги достали тело новорождённого мальчика

В Твери из Волги достали труп новорождённого мальчика. По предварительной версии, младенца утопили.

Тело ребёнка обнаружили в реке напротив Детской областной больницы, неподалеку от Свято-Екатерининского женского монастыря. На место прибыла оперативно-следственная группа.

Как сообщает "Московский комсомолец", в настоящее время устанавливаются все обстоятельства и подробности произошедшего. На теле ребёнка видимые повреждения отсутствуют, точную причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.