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Женщина опознала похищенный у неё букет по фото в соцсети

В Ивановской области женщина опознала похищенный у неё букет по фото в соцсети, это помогло задержать грабителя.

Женщина опознала похищенный у неё букет по фото в соцсети

Как сообщает пресс-служба МВД, в цветочном ларьке мужчина заказал букет из 51 розы, стоимостью 10 тысяч рублей. Флорист составила заказанный букет, а злоумышленник положил на прилавок тысячу рублей, схватил букет и убежал. После этого женщина обратилась с заявлением в полицию.

Раскрыть дело помогла сама заявительница: в одной из соцсетей она наткнулась на фото, где девушка держала в руках ранее похищенный букет.

Правоохранители разыскали женщину. Оказалось, что букет ей подарил мужчина, с которым она недавно познакомилась. По её словам, он стал оказывать ей всяческие знаки внимания, активно ухаживать и делать подарки.

Вскоре подозреваемый был задержан. Помимо букета, подаренного даме сердца, он принёс её детям школьный рюкзак, портфель и куртку, которые ранее украл в одном из магазинов. Отмечается, что мужчина ранее был неоднократно судим и в общей сложности провёл за решёткой 19 лет.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.

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