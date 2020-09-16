В Калужской области перед судом предстанет банда грабителей

В Калужской области перед судом предстанет банда, совершавшая вооруженные нападения на торговые точки.

Как сообщает пресс-служба МВД, житель Брянской области создал банду, в которую вошли жители Курской и Московской областей. Они приобрели оружие и боеприпасы, которые главарь банды прятал в своём автомобиле.

Злоумышленники совершали нападения на небольшие магазины, расположенные в малонаселённых районах муниципалитетов. Они скрывали свою внешность при помощи масок, использовали перчатки и неприметную одежду. По дорогам преступники передвигались на автомобиле с подложными регистрационными номерами.

В настоящее время члены банды взяты под стражу, расследование дела закончено, в ближайшее время оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.