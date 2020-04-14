Банда из четырех братьев совершала разбойные нападения в Приморье

В полицию города Дальнереченска обратился 51-летний местный житель. Мужчина сообщил о том, что к нему в дом ворвались грабители. Они забрали все деньги и скрылись.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались четверо братьев в возрасте от 23 до 28 лет, двое из которых уже имеют судимости за совершения преступлений.

Все они были задержаны и дали признательные показания

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).

"Установлено, что подозреваемые причастны к еще четырем разбойным нападениям, совершенным в городе Дальнереченске и Дальнереченском районе, а также одному нападению на магазин в Лесозаводске. Все преступления были совершены в отношении граждан с применением предметов, похожих на оружие. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 200 тысяч рублей", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Фигурантов заключили под стражу. Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Подмосковье неудачливого грабителя нашли по квитанции об оплате услуг ЖКХ.