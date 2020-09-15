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В Подмосковье местный житель обстрелял самолёт

В результате оперативно-розыскных мероприятий в сотрудники Солнечногорского отдела МВД России задержали мужчину, который подозревается в обстреле легкомоторного самолёта.

В Подмосковье местный житель обстрелял самолёт

14 сентября в дежурную часть отдела МВД поступило сообщение от 54-летнего жителя Москвы, который рассказал, что выполнял полёт на легкомоторном самолёте, и в это время неизвестный выстрелил в самолёт, повредив обшивку двери. Самолёт приземлился в штатном режиме, в результате произошедшего никто не пострадал.

В отношении злоумышленника отделом дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации "Хулиганство".

"Мужчина задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", — сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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