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Шаровая молния заживо спалила кроликов, кур и собаку

Происшествия

Гроза, разразившаяся ночью в Новосибирской области едва не привела к трагедии.

В поселке Шилова от удара шаровой молнии сгорел дом и приусадебное хозяйство.

Об этом сообщает местный новостной портал Gorsite.ru.

По данным издания, семью Татьяны Невмержицкой спасло то, что раскаты грома никому в доме не дали уснуть.

"Кровать внука стоит у окна, которое выходит во двор, на хозяйственные постройки. Он вдруг говорит: у нас в крыше дырка и оттуда огонь", - говорит пенсионерка.

Все, кто был в доме выскочили во двор и начали тушить пламя, которое перекинулось на дом. Прибежали на помощь соседи. Вызвали пожарных.

Совместными усилиями дом отстоять удалось,в вот надворные постройки - нет.

"Сгорело все: баня, летняя кухня, крольчатник, а в нем 35 кроликов, курятник с 15 курицами, погиб наш любимец - спаниель, теплицы, плодоносящие яблони, - рассказывая это пожилая женщина плачет. - Я не представляю, какая там была температура, если даже фляги молочные расплавились и бетон сварился...если б мы спали, то сгорели бы, как кролики - все так быстро случилось..."

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