Гроза, разразившаяся ночью в Новосибирской области едва не привела к трагедии.
В поселке Шилова от удара шаровой молнии сгорел дом и приусадебное хозяйство.
Об этом сообщает местный новостной портал Gorsite.ru.
По данным издания, семью Татьяны Невмержицкой спасло то, что раскаты грома никому в доме не дали уснуть.
"Кровать внука стоит у окна, которое выходит во двор, на хозяйственные постройки. Он вдруг говорит: у нас в крыше дырка и оттуда огонь", - говорит пенсионерка.
Все, кто был в доме выскочили во двор и начали тушить пламя, которое перекинулось на дом. Прибежали на помощь соседи. Вызвали пожарных.
Совместными усилиями дом отстоять удалось,в вот надворные постройки - нет.
"Сгорело все: баня, летняя кухня, крольчатник, а в нем 35 кроликов, курятник с 15 курицами, погиб наш любимец - спаниель, теплицы, плодоносящие яблони, - рассказывая это пожилая женщина плачет. - Я не представляю, какая там была температура, если даже фляги молочные расплавились и бетон сварился...если б мы спали, то сгорели бы, как кролики - все так быстро случилось..."
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