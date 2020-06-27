Пятнадцатилетняя девочка попала под колеса пассажирского поезда

Пятнадцатилетняя девочка скончалась под колесами поезда на перегоне "Рада-Цена" в Тамбовской области.

Старший помощник руководителя московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская сообщила о том, что инцидент произошел в 17:45 по местному времени.