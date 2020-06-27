Пятнадцатилетняя девочка скончалась под колесами поезда на перегоне "Рада-Цена" в Тамбовской области.
Старший помощник руководителя московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская сообщила о том, что инцидент произошел в 17:45 по местному времени.
"По предварительным данным, сегодня, на перегоне станций "Рада — Цена" пассажирским поездом сообщением "Астрахань — Санкт-Петербург" смертельно травмирована несовершеннолетняя девочка 2005 года рождения", — говорится в сообщении.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.