Напекло голову? Почему солдат разбил стёкла машины ФСО перед парадом

Парад Победы на Красной площади не обошёлся без инцидентов. Перед началом мероприятия солдат-срочник разбил стёкла машини ФСО.

По сведениям СМИ, непосредственно перед парадом молодой человек по требованию ФСБ был переведен в резерв и не смог принять участия в шествии. После этого Никита стал кричать, что ненавидит ФСБ и разбил прикладом автомата стекло машины ФСО.

Солдат задержан, сейчас с ним работают военные медики.

Напекло голову?

По мнению ведущего Владимира Соловьёва, солдату просто "напекло голову". Журналист рассказал о содержании пояснительной записки. Солдат утверждает, что ему показалось, что за ним ведут слежку и "облучают" из машины.

Также Соловьёв предположил, что у молодого человека могли сдать нервы из-за перевода в резерв.