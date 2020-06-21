Террористы из "Джебхат ан-Нусра" больше не будут "мешаться"

Тринадцать человек были приговорены к пожизненному заключению судом Каира.

Портал Masrawy рассказал о том, что осужденные были наказаны за организацию преступной группировки, целью которой было "помешать госинститутам выполнять свою работу".