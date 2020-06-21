Тринадцать человек были приговорены к пожизненному заключению судом Каира.
Портал Masrawy рассказал о том, что осужденные были наказаны за организацию преступной группировки, целью которой было "помешать госинститутам выполнять свою работу".
"Уголовный суд Каира приговорил 13 обвиняемых в рамках данного дела к пожизненному заключению, еще трое приговорены к 15 годам тюрьмы строгого режима", — сообщил портал.
Процесс "отмазывания" Михаила Ефремова от тюрьмы переходит во вторую фазу, которая подразумевает очернение семьи погибшего Сергея Захарова.