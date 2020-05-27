Как выяснило следствие, злоумышленники массово рассылали смс-сообщения о том, что банковская карта заблокирована и нужно связаться с оператором по указанному телефону.
После того, как владелец телефона, на которой пришло такое сообщение, перезванивал, в дело вступали псевдосотрудники банка, они узнавали данные карты потерпевшего и снимали деньги с его счетов.
"Рассылка производилась посредством специальной программы, которую разработали двое соучастников, обладающие навыками программирования. Так как номера телефонов генерировались программой, география получателей смс была обширна и включала различные регионы Российской Федерации. Один из сообщников предоставил для незаконных действий около пяти тысяч сим-карт, оформленных на несуществующих лиц", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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