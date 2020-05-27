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Источник Правда.Ру

Порядка 200 человек обманули телефонные аферисты из Петербурга

Происшествия » Парад мошенников

Как выяснило следствие, злоумышленники массово рассылали смс-сообщения о том, что банковская карта заблокирована и нужно связаться с оператором по указанному телефону.

После того, как владелец телефона, на которой пришло такое сообщение, перезванивал, в дело вступали псевдосотрудники банка, они узнавали данные карты потерпевшего и снимали деньги с его счетов.

"Рассылка производилась посредством специальной программы, которую разработали двое соучастников, обладающие навыками программирования. Так как номера телефонов генерировались программой, география получателей смс была обширна и включала различные регионы Российской Федерации. Один из сообщников предоставил для незаконных действий около пяти тысяч сим-карт, оформленных на несуществующих лиц", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Импровизированные кол-центры размещались в арендованных квартирах в Санкт-Петербурге и нигде подолгу не задерживались.

По оперативной информации, в результате противоправной деятельности пострадали порядка двухсот человек. Ущерб составил около двадцати миллионов рублей.

Двое задержанных заключены под стражу, трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, добавила представитель ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Петербурге завели уголовное дело на сотрудника авиаклуба, из-за которого получили травмы парашютисты.

мвд мошенничество санкт-петербург

В Челябинске при строительстве ледового дворца украли почти 60 млн

Происшествия » Парад мошенников

В Челябинске при строительстве ледового дворца "Уральская молния" выявлены хищения бюджетных средств почти на 60 миллионов рублей.

Многочисленные нарушения бюджетного законодательства в сфере закупок обнаружились в ходе проверки прокуратуры и региональной контрольно-счетной палаты.

челябинск прокуратура мошенничество

В Хабаровске вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды

Происшествия » Парад мошенников

От деятельности финансовой пирамиды, которую организовали двое жителей Хабаровска, пострадали 99 человек в разных регионах страны.

Мужчины создали филиалы своей мошеннической организации, кроме Хабаровска, в Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане, Новосибирске и Бердске. Финансовая организация действовала с 2014 по 2016 годы и никакой предпринимательской деятельности не вела.

мвд хабаровск финансовая пирамида

Новые случаи COVID-19 есть во всех регионах России

Россия

В каждом регионе России есть новые коронавирусные больные. В стране за сутки выявлено 8338 новых случаев инфицирования.

россия регионы коронавирус

В Херсонской области загорелось здание прокуратуры

Мир » Бывший СССР » Украина

Пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины сообщила о возгорании здания прокуратуры в Херсонской области. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

"При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющегося вещества… Основной версией следствия является совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров", — говорится в сообщении пресс-службы.

пожар прокуратура херсонская область

Лжепрокуроры из Адыгеи промышляли телефонным мошенничеством

Происшествия » Парад мошенников

Злоумышленники позвонили директору аптеки в городе Лобня и представились сотрудниками местной прокуратуры.

Они сообщили, что фармацевт аптеки якобы продал без рецепта сильнодействующее средство, чтобы замять уголовное дело, они предложили перевести им на карту 20 тысяч рублей.

мвд адыгея прокуратура мошенничество
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