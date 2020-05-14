Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Источник Правда.Ру

В Москве аферист скрылся с деньгами за два миллиона медицинских масок

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Москве полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи крупной суммы денег, которая предназначалась для покупки партии из двух миллионов медицинских масок.

Как выяснило следствие, предприниматель хотел купить крупную партию медицинских масок. Злоумышленник, выдававший себя за представителя фирмы производителя, обещал ему поставить товар за 23 миллиона 700 тысяч рублей.

Деньги были внесены в арендованную банковскую ячейку, ключ от которой потерпевший должен был передать сразу после поставки масок. Однако никаких масок предприниматель так и не получил, а вернувшись в банк, обнаружил пустую ячейку.

"Выяснилось, что злоумышленник вместе с неустановленными лицами ранее арендовал эту банковскую ячейку и изготовил дубликат ключа. Спустя несколько часов после заключения сделки он снова вернулся в банк. Открыв ячейку запасным ключом, мужчина похитил денежные средства и передал их подельникам", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемый был задержан на съемной квартире в Москве, его заключили под стражу. В настоящее время полиция разыскивает всех соучастников преступления.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как житель Северска похитил деньги с банковского счета ветерана войны.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы кража москва полиция
Новости Все >
В России построят 25 мусорных заводов за 600 млрд рублей
Ученые подтвердили существование кошачьего коронавируса
В Москве аферист скрылся с деньгами за два миллиона медицинских масок
Глава UFC назвал условия проведения боя Нурмагомедов - Макгрегор
Чайка отметил необходимость поддержки сферы производства продуктов
В Ногинске трое мужчин изнасиловали молодую девушку
Мигранту смягчили наказание за убийство полицейского в метро Москвы
Курорт "Роза Хутор" вступи﻿л в Российский союз туриндустрии
В Китае за сутки выявили три случая заражения COVID-19
СК возбудил дело из-за фото Гиммлера на сайте “Бессмертного полка”
Последние материалы
Курорт "Роза Хутор" вступи﻿л в Российский союз туриндустрии
СК возбудил дело из-за фото Гиммлера на сайте “Бессмертного полка”
Больше 130 тысяч случаев коронавируса выявлено в Москве
Больше 172 тысяч немцев больны коронавирусом
За лесными пожарами в Бурятии следят военные беспилотники
В больницах Дагестана выявили недостаток лекарств и тестов
Уроки в школах РФ для разных классов будут начинаться в разное время
Балотелли признался, что на карантине ел картон и грыз стены
В Петербурге легковой автомобиль затонул в реке Фонтанке
Жители почти всех субъектов России есть среди новых больных COVID-19
Популярное
Мир. Новости мира
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец

Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".

Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Доктор Курпатов поставил Виктории Боне диагноз "клиническая идиотия"
Российский шоу-бизнес
Доктор Курпатов поставил Виктории Боне диагноз "клиническая идиотия"
Политика. Новости и аналитика
Пропускная система вычислит неплательщиков налогов
Новости Украины
Названо условие для возвращения Донецка и Луганска в состав Украины
Игорь Буккер Новые сведения лабораторного происхождения COVID-19 Игорь Буккер Любовь Степушова Варшаве напомнили, что "Освенцим находился в католической Польше" Любовь Степушова Наталия Красовская Как выжить в потоке негатива Наталия Красовская
Комментарии
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Мигранту смягчили наказание за убийство полицейского в метро Москвы
В Ногинске трое мужчин изнасиловали молодую девушку
В Москве аферист скрылся с деньгами за два миллиона медицинских масок
Военные обработали от коронавируса судостроительный завод в Хабаровске
За лесными пожарами в Бурятии следят военные беспилотники
Как телеканалы празднуют День Победы (плохо празднуют)
Почти две сотни москвичей получили штрафы за езду в метро без масок
Украина закрыла въезд в страну для жителей Донбасса
Поддержка народа поможет Путину создать новую систему власти
Вассерман: мне жаль Зеленского, он вынужден быть вторым Порошенко
В Кремлевском пуле рассказали, кто заразил Пескова коронавирусом
Исследователи выяснили, как пахнет смерть
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Юрист Алексеев: "Вряд ли приговор Кокорину и Мамаеву будет изменён"
СМИ: Китай может ответить на американские санкции
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Александр Охрименко: Пристайко в вопросе о квотах "спутал все, что мог"
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
"Нищеброд не нужен": Семенович прокомментировала своё одиночество
Исследователи выяснили, как пахнет смерть
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ