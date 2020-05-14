В Москве аферист скрылся с деньгами за два миллиона медицинских масок

В Москве полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи крупной суммы денег, которая предназначалась для покупки партии из двух миллионов медицинских масок.

Как выяснило следствие, предприниматель хотел купить крупную партию медицинских масок. Злоумышленник, выдававший себя за представителя фирмы производителя, обещал ему поставить товар за 23 миллиона 700 тысяч рублей.

Деньги были внесены в арендованную банковскую ячейку, ключ от которой потерпевший должен был передать сразу после поставки масок. Однако никаких масок предприниматель так и не получил, а вернувшись в банк, обнаружил пустую ячейку.

"Выяснилось, что злоумышленник вместе с неустановленными лицами ранее арендовал эту банковскую ячейку и изготовил дубликат ключа. Спустя несколько часов после заключения сделки он снова вернулся в банк. Открыв ячейку запасным ключом, мужчина похитил денежные средства и передал их подельникам", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемый был задержан на съемной квартире в Москве, его заключили под стражу. В настоящее время полиция разыскивает всех соучастников преступления.

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