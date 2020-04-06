Семь человек попали в больницу после ДТП в Чувашии

В Чебоксарах столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус с пассажирами.

Авария произошла 6 апреля около половины третьего дня в Чебоксарах на проспекте Тракторостроителей. Столкнулись автомобиль Hyundai Solaris и микроавтобус Ford Tranzit, следующий по маршруту №270 "Чебоксары-Новочебоксарск".

Травмы получили шестеро пассажиров и водитель автобуса, а также один пассажир легковой машины. Детей среди пострадавших нет.

В общей сложности семеро пострадавших были госпитализированы, один от помощи врачей отказался.

"По предварительным данным, причиной ДТП могло стать нарушение водителем легкового автомобиля правил дорожного движения", — сообщили в региональном ГУ МВД.

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