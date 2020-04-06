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Источник Правда.Ру

На Украине нашли поджигателя чернобыльского леса

Мир » Бывший СССР » Украина

Полиция установила личность поджигателя Котовского лесничества, которое находится на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

"Полиция установила злоумышленника, по вине которого огнем уничтожено 5 гектаров лесничества. Им оказался 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек, он ради забавы в трех местах поджег мусор и траву", — сказано на официальной странице управления Национальной полиции Украины в Киевской области в Facebook.

Если подозреваемого признают виновным по статье "уничтожение или повреждение объектов растительного мира", то ему может грозить до шести лет заключения.

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