Началось: первая волна цунами подошла к Северо-Курильску

Сегодняшнее землетрясение в Тихом океане, "аукнувшееся" 7-балльными толчками жителям Курил, Сахалина и Камчатки, вызвало цунами.

И хотя, по прогнозам сейсмологов, его волны будут в диапазоне от слабых до умеренных, из города Северо-Курильска, который примет на себя их основной удар, были эвакуированы порядка 400 человек.

Как сообщает служба МЧС,

"землетрясением в городе разрушены стояки печных труб, нарушено электроснабжение и прорваны трубы отопления в ЦРБ Северо-Курильска. Котельная города работает в штатном режиме, электроснабжение в городе не нарушено. Жители — в ожидание цунами — эвакуированы на безопасное расстояние".

Первая волна цунами пока опасений не вызвала

По информации Сахалинского центра цунами, первая волна уже подошла к Северо-Курильску.