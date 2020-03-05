69-летний водитель в Майкопе расстрелял переходившего дорогу парня

ВзаимоНЕвежливость водителя и пешехода завершилась стрельбой в Майкопе.

Пожилой мужчина за рулем иномарки, который не захотел пропустить того, кто намеревался перейти дорогу по переходу, достал пистолет и несколько раз выстрелил.

Об этом сообщает пресс-служба адыгейского МВД.

"Водитель иномарки не пропустил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу. Но и пешеход не остановился, чтобы пропустить машину. Тогда водитель вышел и несколько раз выстрелил в пешехода, после чего скрылся", — написано в сообщении.

21-летний местный житель, пострадавший в результате разборки со стрельбой, госпитализирован. О его состоянии информации нет.

Водитель Mercedes — 69-летний житель Майкопа — установлен, задержан и дает показания в полиции.

Сотрудники полиции проверяют обстоятельства конфликта, после чего будет принято решение — возбуждать уголовное дело или нет.