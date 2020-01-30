Пассажирку самолета с "бомбой" обезвредили и задержали в Домодедово

Инцидент на борту экстренно приземлившегося в Домодедово пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Симферополя в Москву, исчерпан.

Пассажирка, объявившая,что у нее в сумке бомба и она готова ее взорвать, обезврежена и задержана полицейскими.

По просочившимся в СМИ данным, женщина была неадекватна, потому что сильно пьяна. Никакой бомбы у нее не было.

Напомним, пилот самолета авиакомпании S7, запросил аварийную экстренную посадку из-за того, что одна из пассажирок угрожала терактом.