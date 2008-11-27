Загадка самаркандских демонов

В романе Сергея Лукьяненко "Последний дозор" рассказывается о битве между силами Света и Тьмы, которая происходит в Самарканде, на Плато Демонов. С помощью заклинания великий маг Рустам превратил темных в камень, но их души остались живыми. Это место — вовсе не писательский вымысел. Оно реально существует и является не менее загадочным, чем в книге.

Самарканд — город древний и мистический. За три тысячи лет побывали в этих краях и Александр Македонский, и Чингисхан, и Тамерлан… В 30 км к югу от города между двумя горными перевалами есть местность, которая по-узбекски называется Шайтан Жига — "Шлем дьявола" или "Плато дьявола". Перевод Лукьяненко не совсем верен.

Хотя огромные гранитные валуны, раскиданные по долине, действительно напоминают фантастические фигуры демонов. Кто-то узнает в них и лики древних божеств, и черты животных — медведя, тигра, гигантской лягушки, ящера, хищной птицы… А одна из "скульптур" напоминает отрубленную голову великана. Кое-где высятся скопления скал, похожие на замки, лабиринты и застывшие в камне причудливые сцены. Порой кажется, что это воины, окаменевшие во время сражения.

Место выглядит неприветливым. На каменистой почве не растут деревья, только редкий дерн. Зато весной из-под скал выбиваются тысячи родников. Местные жители пасут здесь коз и овец. Однако Плато Дьявола они дружно называют "нехорошим", хотя уже сами не помнят, откуда пошло это название.

Одна из легенд гласит, что когда-то здесь приносили свои жертвы языческие племена. Другая — что в горах произошла схватка богатырей, и небеса сотряслись так, что упали на землю. Горы разрушились и превратились в причудливые обломки… А может, и впрямь это окаменевшие живые существа? Что, если кому-то удастся разбудить древние силы и оживить их?

Впрочем, ученые относятся к подобным версиям скептически. "Скульптуры" вытесали природные стихии — солнце, дождь и ветер, легко разрушающие зернистые каменные породы, считают они.

После выхода фильма "Дневной дозор" в Самарканд стали стекаться туристы, мечтая разгадать мистические тайны города и, конечно, пресловутого Плато Демонов. Но пока им удается лишь посмотреть на эту достопримечательность. Загадки, связанные с магией — не для простых смертных.