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Автор Петр Ермилин

Викингов вывел на Русь таинственный кристалл

Непознанное

Саги, посвященные набегам викингов на Западную Европу и Русь, пестрят упоминаниями о загадочном "солнечном камне". С его помощью можно было определить положение солнца в туман или снегопад. Спустя тысячелетие учёные разгадали принцип его работы.

Викингов вывел на Русь таинственный кристалл

Викинги использовали "солнечные камни"

Тот факт, что скандинавские мореплаватели эпохи викингов обладали некоторыми астрономическими познаниями, не вызывает сомнений. Однако до последнего времени оставались спорными вопросы, связанные с навигацией.

Корабли викингов, некогда искавшие военное и торговое счастье в Европе, Византии и даже в Египте, не блуждали в бурных водах Атлантики вслепую. Скандинавы были знатоками морского дела. В исландских летописях упоминаются "солнечные камни", которые не раз выводили их к месту назначения. Таким сокровищем, в частности, владел король викингов Олаф, правивший Норвегией с 1015 по 1030 год.

Теория "солнечного камня" появилась более сорока лет назад, и некоторые учёные относились к ней с изрядной долей скептицизма.

Венгерские специалисты решили приподнять завесу тайны над этой проблемой, и полученные результаты поразили научное сообщество.

Оказывается, специальный кристалл — "солнечный камень" — использовался викингами для уверенной навигации в их странствиях. Когда безбрежные морские просторы застилал густой туман или начиналась буря, он позволял хоть как-то ориентироваться в пространстве.

Современные исследования "солнечных камней"

Исследователи изучали "солнечные камни" в Северном Ледовитом океане, и обнаружили, что кристаллы могут показать положение солнца даже во время ненастья.

Габор Хорват и его коллеги из университета Отвоса в Будапеште провели целый месяц в Арктике, изучая поляризацию (ориентированность колебаний световой волны в пространстве). Её нельзя увидеть невооружённым глазом, но можно засечь, используя двупреломляющие кристаллы. Луч света, вступая через малое отверстие в кристалл, раздваивается. Две его части различаются по своим свойствам.

По мнению специалистов "солнечный камень" использовался древними мореплавателями, как альтернатива компасу. Учёные считают, что таким навигационным оборудованием оснащался практически любой корабль древних норвежских мореплавателей, наводивших страх на средневековую Европу.

Благодаря своим навыкам и приспособлениям викинги исследовали и завоевали Британские острова, Исландию, Нормандию, Гренландию и почти за 500 лет до Колумба впервые высадились на побережье Северной Америки, где вступили в контакт с предками индейцев.

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