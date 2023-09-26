Уфологи: внеземная цивилизация ищет контакт с Россией

Почему интерес к НЛО обострился именно сейчас, как связаны тема инопланетян и события в зоне СВО на Украине, почему инопланетяне хотят выйти на прямой контакт именно с Россией и как США готовятся поработить весь мир под предлогом защиты от внеземной цивилизации, Pravda.Ru рассказали исследователи проявления внеземного контакта Юрий Григорьев и Анна Ажажа.

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— Многие верят, что внеземные цивилизации существуют и контакты с ними есть. Как уфологи определяют, земной перед ними объект или нет?

Юрий Григорьев: Во-первых, их технические возможности отличаются от земных. Это ясно и военным, и учёным. Они определяют всё по движению объекта, не свойственному сегодняшним самолётам. Даже наша сверхзвуковая ракета не может повторить движение НЛО. Инопланетяне иногда специально демонстрируют резкие виражи, показывая, что техника внеземная.

Они требуют выхода на прямой контакт. Сейчас идёт борьба за прямой контакт. Когда они высадятся, мы обменяемся информацией. Особенно борются за это Мексика и США.

Анна Ажажа: Да, важно, если на стороне одной из стран будут инопланетные силы, обладающие:

антигравитационными двигателями,

мощными скоростями,

мгновенным исчезновением-появлением.

Но, по всем древним текстам, пророчествам, контакт будет через Россию, которая сейчас никак не реагирует на появление НЛО, хотя в 90-е годы к этому был интерес правительства. Нам удалось в 2010 году обнародовать наше открытие по обнаружению алгоритмов внеземного контакта.

Ю. Г.: Мы были членами уфологической академии, анализировали огромный массив уфологической информации. Оказалось, что они общаются с нами на нашем же языке. Может быть, с англичанами они общаются на своём. Но мы обнаружили чётко русский алфавит. Россия в это не верит. А американцы последовательно ведут эту игру. В 2022–2023 годах американцы предоставляли снимки НЛО только на Земле. Следующий шаг — они будут фиксировать это в космосе. Затем будет разыграна карта внеземного вторжения.

Под это внеземное вторжение Штаты могут "перепутать", скажем так, вторжение инопланетян и случайный запуск российской ракеты по их территории. Они целенаправленно идут к цели, и НЛО для них — это карта.

На самом деле там двойная игра. Они всё равно мониторят, как другие государства к этой теме относятся. Допустим, у Мексики задача — начать разговорный контакт, чтобы был палеоконтакт. У них очень много этих артефактов. У американцев задача — предоставить настоящий объект. Он упал в Нью-Мексико в 1947 году. Они ходят вокруг него, ничего сделать не могут, но говорят, что "у нас есть технологии, мы всё открыли". Если бы они открыли эту технологию, они бы уже давно поработили весь мир.

Россия отвечает за прямой внеземной контакт. Высаживаются инопланетяне, приходят и говорят: "Вот мы. Мы на стороне России. Потому что на стороне России правда".

— И Бог тоже на стороне России. Получается, что для России идут эти сигналы, но мы на них не обращаем внимания. Американцам эти сигналы не идут, но они пытаются выйти на контакт?

Ю. Г.: С той стороны явно видят и передают информацию, что американцы на тёмной стороне. То есть инопланетяне действительно на стороне света. Такие же, как мы. Это просто другое измерение. Это даже не планета. Там очень много информации. Контакт давно идёт. Но по-настоящему он начнётся, когда мы друг друга увидим.

— Немецкий политолог Александр Рар считает, что нас готовят к новой реальности — это представление общего врага для планеты Земля в виде инопланетян, против которых мы наконец объединимся. Будет всемирное правительство, которого добиваются США, оно будет управлять Землёй якобы перед лицом угрозы, которую американцы очень хорошо сейчас нарисуют и объяснят, что надо объединяться. Из-за этого Россия потеряет суверенитет, а глобальное правительство восторжествует. Как вы относитесь к этой теории?

Ю. Г.: Это американский сценарий. Он уже внедрён в наши головы: "День независимости", "Битва за Лос-Анджелес". Они видят, что проигрывают России. И чтобы подтянуть под себя остальной мир, хотят сделать себя спасителями от инопланетной угрозы. Они разыгрывают эту карту, но на самом деле никакой угрозы нет.

Со стороны внеземной цивилизации передают, что если Россия не выйдет на прямой контакт, то контакта не будет. И это закончится печально для всей Земли.