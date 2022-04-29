Змеиное проклятье закончилось: точный гороскоп на май 2022 от астролога

Май — время затишья, так как апрель уже порадовал нас главными изменениями, в частности, сделал закладку влияний медлительных планет: Сатурна, Юпитера, лунных узлов Раху и Кету. О том, каких сюрпризов ждать от мая и от чего лучше воздержаться, рассказала читателям Pravda. Ru астролог Светлана Кройцер.

Астролог отмечает, что в любом случае всем станет легче, потому, что, наконец, завершилась Кала Сарпа Доша (змеиное проклятье) — все планеты вышли из этого плена. Еще с 10 мая будет второй в этом году ретроградный Меркурий. В это время постарайтесь не совершать крупных покупок, следите за подписанием важных документов, чтобы не стать обманутым, может давать перебои бытовая техника.

Ну и, конечно же, в мае мы сразу же попадаем в коридор затмений, который будет до середины месяца. Особо чувствительные люди ощутят это проявление, но всё-таки всем рекомендуется делать упор на духовные практики.

Так как же май отразится на поведении знаков зодиака, давайте посмотрим?!

Гороскоп по знакам восточной астрологии — джйотиш

Овен: начало мая должно быть активным, всё зависит от вашего настроения, тем более, что в темах карьеры и финансов вы сможете добиться высоких результатов.

Овнов ждут новые знакомства, а также и перспективы для собственного бизнеса. Новые проекты вам обеспечены. Лучше переложить часть обязанностей на коллег или партнёров в конце месяца, так как есть вероятность:

быть обманутым,

нарваться на мошенников,

понести убытки.

На любовном фронте у одиноких Овнов есть шансы встретить вторую половинку, стоит лишь включить свое обаяние. Семейных Овнов могут ждать дома конфликты, а всё из-за того, что они очень много работают. Поберегитесь травм и ушибов.

Телец: вас ожидает месяц романтики, скорее всего, это будет человек из вашего прошлого. Не стоит сразу с головой окунаться в любовь, а включите дружеское общение и присмотритесь к самому человеку. Кроме старых знакомых будут и новые знакомства, и это те люди, которых вам стоит держаться, ведь именно они поспособствуют исполнению ваших желаний, новые связи — новые возможности, для бизнеса в том числе.

Стоит также заняться своим имиджем, внести нотку весенних изменений. Подумайте, какой вас должны видеть окружающие? В плане здоровья могут вылезти старые болячки, заскакать давление, головокружение — не забудьте вовремя принять меры, лекарства и обратиться к доктору.

Близнецы: для вас май будет напряжённым, особенно на любовном фронте. Так как вы и так очень любвеобильные и просто не можете быть в одиночестве, то май вам хочет сказать, чтобы вы не становились заложником своих чувств. Так на вас действует Венера, и она может дать конфликты. Не пытайтесь что-то донести партнёру претензиями, ссорами, лучше показать на собственном примере или относиться ко всему с лёгкостью. Следите за мыслями, словами, иначе после придётся извиняться из-за своей вспыльчивости.

На работе будьте на чеку, можно нарваться на конфликт, также есть вероятность, что кто-то вам захочет помешать в делах или даже подставить. Хорошая денежная прибыль ожидается в конце месяца. Можно делать операции и другие хирургических вмешательства.

Рак: май для вас будет удачным месяцем в профессиональной сфере, и вам даже понадобится помощь своих близких.

Передайте им несложные дела, потому что вас ждёт выгодный проект/сделка. К концу месяца будьте на чеку, ретро Меркурий захочет вам помешать, и вы сможете допустить серьёзную ошибку.

Свободных Раков под конец мая ждут новые знакомства, не сидите дома, принц вряд-ли вывалится из шкафа.

В семейных парах могут возникнуть разногласия из-за занятости Раков и их трудоголизма, подумайте об этом.

Берегитесь инфекций и лучше перейдите на более здоровую пищу.

Лев: вероятнее всего вам покажется, что половина месяца очень тяжёлая, ведь на вас будет много обязанностей и ответственности, будете как белка в колесе, но после ситуация изменится в позитивную сторону.

В личной жизни для свободных Львов появится момент для знакомств, но не стоит сразу доверять этому человеку, присмотритесь к нему, узнайте получше. В семейной жизни возможны разногласия, в частности, из-за финансов, работы и ревности.

Недопонимания могут быть с начальством и коллегами, не перегибайте палку в своих словах, чтобы не навредить себе и потом сожалеть об этом. Постарайтесь отдавать долги в месяце, если имеются, и не занимайте снова.

В плане здоровья может ухудшиться сон, и это неудивительно, к кому-то придёт бессонница.

Дева: для вас май подготовил как положительные моменты, так и не очень. В семейной жизни и в личных отношениях вы будете погружены в чувства, романтический настрой и желания — это так на вас влияет Венера и весна, но не стоит так сильно углубляться в эту иллюзию счастья, так как со стороны партнёра может быть недопонимание, ревность, обман. Также не влезайте в чужие ссоры, друзей и родных — это выйдет для вас боком.

Не нервничайте, отгоните прочь от себя стресс, в негативе болячки быстрее прилипают.

На работе можно ждать повышения, похвалы, поощрения, и именно эта сфера жизни заставит вас улыбнуться, почувствовать безопасность и комфорт.

Весы: вас ждёт много общения и, скорее всего, с друзьями в одной компании. Также не стоит исключать делового общения с партнёрами, что заставит ревновать вашу вторую половинку. Некоторых Весов ждёт большой романтический сюрприз — это новый уровень в отношениях.

Здоровье намекает вам бросить вредные привычки и отказаться от жирной пищи.

На работе вас будет успех, поощрения, но постарайтесь не сплетничать в коллективе и ни с кем не ссориться — будете разочарованы. Деньги в мае тоже лучше сильно не тратить, если только на мелкие покупки.

Скорпион: вам нужно настроиться на одну волну в коллективе, и тогда вам не будет равных, с начальством тоже лучше дружить. Те, кто находится в поиске работы, скорее всего, её найдут, и любая вакансия вам подойдёт.

В финансах вас ожидают непредвиденные траты, подумайте об этом заранее, спланируйте бюджет, возможно, даже придётся занимать у родных.

Следите за здоровьем почек, не застужайте ноги.

Начало месяца — благоприятное время для любви, романтики, зачатия. Также проводите больше времени со своими детьми.

Стрелец: вы устали от всего, настроение шалит, вам не до партнёра и хочется отдохнуть друг от друга. Это поможет вам расслабиться и укрепить отношения. У кого-то может произойти служебный роман, но не стоит испытывать судьбу.

В финансовой сфере с начала и до середины мая — время для финансовых выгод. Вы будете хорошо зарабатывать, и даже ваше хобби поспособствует в этом. Все начинания ждёт успех, работа будет ладиться. Не стоит ездить заграницу — это поездка не даст ожидаемого.

Постарайтесь не контактировать с людьми, которые простудились, в это время вы тоже можете заразиться.

Козерог: только вперёд! — ваш девиз на май. Несмотря на коридор затмений, вы очень преуспеете в работе, удача вам сопутствует. К концу месяца придёт усталость, и придётся сбавить темп, так как можно допустить ошибки на ровном месте.

Следите за пищеварением, можно сесть на диету и скинуть пару килограмм.

В личной жизни потянет на эксперименты, в сексуальном плане в том числе, а свободным Козерогам надоест быть в одиночестве, но не стоит искать мимолетных увлечений.

Водолей: скорее всего, вы будете думать о смене работы или вовсе об удалённой профессии. Со стороны семьи можно ждать поддержки в любом вашем решении.

Также вас ждут хорошие новости. Одиноким Водолеям рекомендовано посетить какой-либо мероприятие, или же вас всё равно пригласят куда-то, не отказываетесь.

Будьте аккуратны с деньгами, не стоит их тратить на крупные покупки, также не берите в долг. К концу месяца ожидается денежная прибыль. Могут быть проблемы с дыхательной системой.

Рыбы: вы будете уверены в себе, и все ваши планы начнут сбываться, также вы захотите поменять свою жизнь и заметите, что все эти изменения приятные. Рекомендуется провести больше времени со своими близкими людьми по роду. Так вы сможете больше уделить им внимания, помощи и гармонизируете свою энергию.

На любовном фронте появится много претендентов, но не открывайтесь полностью им сразу. Некоторым Рыбкам май даёт зелёный свет для подачи заявления в ЗАГС.

Постарайтесь ложиться спать пораньше, ожидается упадок сил. В работе вы на высоте, ваша интуиция вам сильно помогает во всех вопросах и даже побеждать конкурентов. Могут быть поездки в командировку.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен