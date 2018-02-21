Как выглядел реальный Иисус Христос

Для людей неверующих желание поточнее передать лик Иисуса — это наилучший способ понять Христа. За последние десятилетия неоднократно поднимался вопрос о том, как выглядел исторический Иисус.

Очень многое было сделано в 2001 году для цифровой реконструкции облика Спасителя во время съемок документального фильма BBC "Сын Божий" (Son of God). Благодаря новейшим технологиям из древнего черепа извлекли изображение коренастого малого со слегка обеспокоенным выражением лица.

Если с оливковым цветом кожи, коротко стриженной черной шевелюрой и бородой еще можно согласиться, то нос, губы, шея, глаза, веки, брови, толщина жирового слоя и выражение лица — это такие детали, которые полностью лежат на совести антропологов-реконструкторов. Восстановление мягких и хрящевых тканей на черепах до сих пор еще не является точной научной дисциплиной.

"Изображение Иисуса, унаследованное от векового христианского искусства, не является точным, но это мощный бренд, — рассказывает на страницах веб-издания The Conversation Джоан Тейлор (Joan Taylor), автор книги "Как выглядел Иисус?" (What Did Jesus Look Like?). — Человек, с расчесанными посредине лба светло-каштановыми волосами и длинной бородой, часто светлокожий и голубоглазый, стал широко распространенным портретом. Мы представляем Иисуса в длинных одеждах с мешковатыми рукавами, поскольку так его чаще всего изображают в произведениях искусства на протяжении веков. В современных фильмах, начиная с "Иисуса из Назарета" (Jesus of Nazareth, 1977 год) Франко Дзеффирелли и в дальнейшем, преобладает такой стиль, даже когда одежда Иисуса считается неудачно сработанной".

Джоан Тейлор полагает, что было довольно много причин, по которым Иисус изображался в таком виде, который сделался всемирным стандартом, и ни один из образов не связан с сохранением исторической достоверности. В своей новой книге исследовательница старается опираться на подсказки, разбросанные в древних текстах, а также на археологические находки.

Для историка внешность Иисуса имеет много общего с тем, какую одежду и обувь носил мессия. Ключевой вопрос: как его воспринимали современники?

Ни в евангелиях, ни в древнехристианских апокрифах — нигде нам не найти словесного портрета Иисуса. Однако встречаются тут и там разбросанные подробности. В Евангелии, например, Марка (6:56) можно прочитать, что он носил большой прямоугольный шерстяной платок (по-гречески, гиматий) с кисточками по краям. Речь, скорее всего, идет о еврейском талите, или талесе.

В Евангелии от Марка (12:16) читаем:

"Иисус учил народ и говорил: "Остерегайтесь учителей Закона, им нравится расхаживать в длинных одеждах, они любят, чтобы их почтительно приветствовали на площадях, любят сидеть в синагогах в первом ряду".

Под "длинными одеждами" современные комментаторы подразумевают именно талес. Такую накидку делали обычно из шерсти или льна. Она могла быть толстой или тонкой, цветной или неокрашенной, именно ей отдавали предпочтение мужчины-иудеи.

Иисус Христос предстал перед своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном не в обычной земной одежде, а во всей славе своей: "И преобразился пред ними; и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как снег".

К слову сказать, средневековые красильщики поспешили увидеть в этом изменении цветов обоснование их профессиональной деятельности, а потому часто называли своим покровителем и защитником Христа. В своей книге "Чёрный. История цвета" (Noir. Histoire d'une couleur) современный французский медиевист Мишель Пастуро (Michel Pastoureau) сообщает: "Не дожидаясь, когда Церковь официально объявит Преображение общим праздником (это случится только в 1457 году), они уже с середины XIII века заказывают художникам алтарные картины, на которых изображается преображенный Христос, в белых одеждах и с лицом, написанным желтой краской".

В записанных на заре Средневековья апокрифах маленький Иисус окрашивает ткани, погружая их в чан с синей краской. В тогдашней Европе, как и в Древнем Риме, синий был нелюбимым цветом, который редко использовали для окрашивания тканей и одежды. Только в феодальную эпоху он стал модным и даже любимым цветом королей.

Юный ученик красильщика Иисус красил ткани в черный цвет — цвет Дьявола. Далее предоставим слово Мишелю Пастуро: "Однако начиная с XIV века это станет невозможным: в свою очередь, черный цвет входит в моду и не может вызвать негативных ассоциаций. Теперь уже проступок, связанный с черным цветом, будет выглядеть неубедительно, по крайней мере в том, что касается одежды или тканей. Стало быть, маленький Иисус должен выбрать для своих проделок иную цветовую гамму. В версиях, относящихся к позднему Средневековью, на смену черному приходит желтый, цвет лжи и предательства, цвет Иуды и Синагоги. Отныне мальчик погружает ткани в чан с желтой краской перед тем, как совершить чудо и наделить каждую ткань положенным ей цветом. С этих пор чан с желтой краской в символическом плане становится более неприятным или зловещим, чем чан с черной. Это нечто новое".

Иисус ходил в сандалиях, неоднократно упоминаемых в евангелиях (от Матфея 3:11, от Марка 1:7, 6:9, от Иоанна 1:27) и сохранившихся до наших дней в сухом климате многочисленных пещер Мертвого моря.

Туника, или хитон, Иисуса была сшита из одного куска ткани. "Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху" (Евангелие от Иоанна 19:23-24). Историка это удивляет, поскольку в основном туники делали из двух частей, сшитых на плечах и по бокам.

"Иисус, — утверждал римский философ-платоник, один из самых известных античных критиков христианства Цельс, — воспитывался тайно, потом пришел в Египет и здесь, занимаясь подённой работой, постиг некоторые искусства творить чудеса, отсюда снова возвратился (в свое отечество) и при помощи тех искусств объявил себя богом".

Христианский теолог, философ и ученый Ориген, написавший в 249 году в опровержение сочинения Цельса "Истинное слово", отбросил многие из его утверждений, однако не посмел оспаривать, по всей видимости, очевидный факт, что Иисус вел образ жизни, некоторым образом свойственный античным киникам или средневековым юродивым.

"Каким же образом (Иисус), который вырос среди простой и бедной обстановки, не пользовался никакими удобствами воспитания, не получил никакого образования ни в ораторском искусстве, ни в науках, могущих даровать ему способность убедительно беседовать с народом, быть его руководителем и привлекать к себе большие толпы слушателей, мог выступить в качестве провозвестника новых учений, как он мог возвестить человеческому роду веру, которая ниспровергла обряды иудеев (хотя и относится с почтением к пророкам иудейским), которая осудила законы греческие, в особенности же те, которые касаются богопочитания?" — задавался вопросом Ориген.

По мнению историка, Иисус носил рубище и вообще имел неухоженный вид. Она сомневается, что у него были длинные волосы, как об этом принято думать, или он не ухаживал за ними так, как это было принято среди состоятельных мужчин его эпохи.

В то время как остальные носили тунику в качестве поддевки, Иисус вовсе не заботился о сохранении материальных вещей:

"И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них" (Евангелие от Матфея 6:28-29). "И сказал ученикам Своим: посему говорю вам, — не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться: душа больше пищи, и тело — одежды. Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их; сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры" (Евангелие от Луки 12:22-28).

Сюда следует прибавить знаменитый пассаж о "нищих духом" из Евангелия от Луки (6:20-23).

Учитывая громадную пропасть между богатыми и бедными, существовавшую в Римской империи, Иисуса скорее можно отнести к беднейшим слоям населения. К такому выводу пришла исследовательница на основании проанализированных фактов.

С точки зрения историка, учение Христа следует рассматривать как учение всех "униженных и оскорбленных". В этом нет абсолютно ничего нового. Достаточно пролистать трактат Фридриха Ницше "Антихрист", который можно было бы перевести как "Антихристианин".