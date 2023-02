Как выглядел реальный Иисус Христос

Для людей неверующих желание поточнее передать лик Иисуса — это наилучший способ понять Христа. За последние десятилетия неоднократно поднимался вопрос о том, как выглядел исторический Иисус.

Очень многое было сделано в 2001 году для цифровой реконструкции облика Спасителя во время съемок документального фильма BBC "Сын Божий" (Son of God). Благодаря новейшим технологиям из древнего черепа извлекли изображение коренастого малого со слегка обеспокоенным выражением лица.

Если с оливковым цветом кожи, коротко стриженной черной шевелюрой и бородой еще можно согласиться, то нос, губы, шея, глаза, веки, брови, толщина жирового слоя и выражение лица — это такие детали, которые полностью лежат на совести антропологов-реконструкторов. Восстановление мягких и хрящевых тканей на черепах до сих пор еще не является точной научной дисциплиной.

"Изображение Иисуса, унаследованное от векового христианского искусства, не является точным, но это мощный бренд, — рассказывает на страницах веб-издания The Conversation Джоан Тейлор (Joan Taylor), автор книги "Как выглядел Иисус?" (What Did Jesus Look Like?). — Человек, с расчесанными посредине лба светло-каштановыми волосами и длинной бородой, часто светлокожий и голубоглазый, стал широко распространенным портретом. Мы представляем Иисуса в длинных одеждах с мешковатыми рукавами, поскольку так его чаще всего изображают в произведениях искусства на протяжении веков. В современных фильмах, начиная с "Иисуса из Назарета" (Jesus of Nazareth, 1977 год) Франко Дзеффирелли и в дальнейшем, преобладает такой стиль, даже когда одежда Иисуса считается неудачно сработанной".