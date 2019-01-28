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Автор Соломон Соловьев

Улыбайтесь сегодня. Завтра может быть хуже - Гороскоп дня

Гороскоп

О понимании прекрасного, открытости, активности и пассивности рожденных 29 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли", — эта формула рожденного 29 января русского писателя Антона Чехова известна многим.

Сам герой дня — признанный классик мировой литературы и один из самых известных драматургов мира. Его произведения переведены более чем на сто языков. Его пьесы, в особенности "Чайка", "Три сестры" и "Вишневый сад", на протяжении более ста лет ставятся во многих театрах мира.

О Формуле небес прекрасного человека в представлении героев 29 января поговорим подробнее.

Рожденные 29 января насмерть сражаются за свои идеалы, но только в том случае, если это действительно необходимо. Они глубоко верят в возможность человеческого разума одержать верх в любой ситуации и поэтому стараются выполнять свою работу настолько хорошо, насколько позволяют условия и способности.

Рожденных 29 января могут провоцировать те люди, которые после рассмотрения и обсуждения проблем сами находят выход и принимают решение. Редко когда они навязывают свои идеи окружающим. Вероятно, герои 29 января получают наибольшее удовлетворение, пребывая в полной гармонии с другими как члены одной команды.

Замечательное открытие сделал в 1811 году пришедший 29 января в мир немецкий минеролог Фридрих Моос. Он разработал десятибалльную шкалу для ориентировочной оценки относительно твердости материалов методом царапания. Разбиение шкалы по баллам было основано на наборе эталонных минералов. В качестве эталонов были приняты десять минералов (от талька до алмаза), и твердость минерала измерялась путем самого твердого эталонного варианта, который он может поцарапать, или самого мягкого эталонного минерала, который царапает данный минерал. Шкала твердости минералов, применяемая и в настоящее время, была названа именем ее создателя — шкала Мооса.

Как мы уже часто наблюдали в процессе составления различных формул дня рождения, в один день в разные эпохи появляются люди, основательно занимающиеся одним и тем же делом. За сто лет до открытия Фридрихом Моосом его минералогической шкалы рожденный 29 января шведский ученый Эммануил Сведенборг сформулировал первые и основные принципы науки минералогии. И его последователи единодушно считают Сведенборга родоначальником этой науки.

Помимо этого, ученый сделал фундаментальные достижения в области изучения физиологии мозга. Герой дня также вошел в историю своими космологическими, мистическими и эзотерическими доктринами.

"Истинная мудрость и истинное разумение состоят в том, чтоб видеть и постигать, что такое истина и благо, и затем, что ложь и что зло, и делать между тем и другим должное различие силой внутреннего воззрения и постижения", — так в свойственных импульсах своей Формулы небес размышлял Водолей Эммануил Сведенборг.

"Мы никогда не будем больше воевать — разве что в защиту мира", — эту фразу произнес рожденный 29 января первый президент США XX века и последний президент, участвовавший в Гражданской войне, 25-й президент США Уильям Мак-Кинли.

Время президента Мак-Кинли было эпохой расцвета империализма и протекционизма, а также завершения большинства военных операций американской армии.

Водолеи, рожденные 29 января, весьма активные в повседневной жизни личности, имеют ярко выраженную пассивную сторону, составляющую основу их характера, которая придает им открытость и позволяет прислушиваться к мнению других. Оборотная сторона заключается в том, что они нерешительны, часто останавливаются, откладывают важные решения и перестают ориентироваться во времени.

Люди, чей день рождения — 29 января, способны годами заниматься такой профессиональной деятельностью, которая не вызывает у них интереса. Для них это наилучший вариант по сравнению с тем, чтобы заняться поисками чего-то более подходящего. В действительности им необходима уверенность, которая (не важно, насколько радикально или консервативно будет выглядеть) играет в их жизни ведущую роль.

Эта черта пассивного наблюдателя и имитатора кипучей деятельности во всей красе проявилась у рожденного 29 января русского дипломата и вице-канцлера князя Александра Куракина. За "искусную представительность" и пристрастие к драгоценностям он был прозван "бриллиантовым князем". Куракин по-своему видел чеховскую формулу "в человеке все должно быть прекрасно". Находясь на дипломатической службе в Париже, он одевался в костюмы, украшенные бриллиантами, ездил в громадной золотой карете цугом, с лакеями и скороходами.

По свидетельству современников, Куракин был большой педант в одежде: каждое утро, когда он просыпался, камердинер подавал ему книгу вроде альбома, где находились образчики материи, из которых были сшиты его великолепные костюмы, и образцы платья. При каждом платье были особенная шпага, пряжки, перстень, табакерка и т. д.

Считается также, что Куракин ввел в моду в Европе привычный способ сервировки блюд, названный позднее "service a la russe" (русская сервировка), который заключается в постепенной подаче блюд в порядке их расположения в меню. Этот новый способ постепенно вытеснил сервировку по методу "всего сразу", называемому французская сервировка.

Один из первых благотворительных фондов США Фонд Рокфеллера был основан рожденным 29 января крупным филантропом и одним из ключевых членов известной семьи Рокфеллеров Джоном Рокфеллером-младшим. Во время Великой депрессии он разработал и стал единственным инвестором огромного, состоящего из 14 зданий комплекса Рокфеллеровского центра, расположенного в географическом центре Манхэттена. В результате он стал одним из крупнейших реальных владельцев недвижимости в Нью-Йорке.

В эмоциональном плане жизнь Водолеев, рожденных 29 января, очень сложна. Возможно, потому, что они редко бывают удовлетворены тем, что имеют. К примеру, если рожденные в этот день обретают уверенность в любовных отношениях, вскоре им может это наскучить и появится желание почувствовать свободу. Если они живут одни, предпочитая не связывать себя узами брака, они далеки от личного счастья и лишь отмечают стремление к нему у других.

Творческие натуры, рожденные 29 января, будут годами жаждать признания и в то же время решительно отказываться от любых коммерческих предложений. Они считают (и надо сказать, не без оснований), что деньги способны загубить их воображение.

Герои 29 января стараются учитывать все точки зрения. Они не отвергают решения, не рассмотрев их со всех сторон. Глубокое понимание людей (одна из особенностей рожденных в этот день) в конечном счете будет способствовать формированию двойственных отношений, которые нередко становятся препятствием на пути к успеху в связи с тем, что они никогда не поступятся личными интересами. Ключ к успеху для них лежит в формировании собственного "я", чтобы защитить и продвинуть свои стремления.

На врожденной способности понимать людей сделала свое огромное состояние пришедшая 29 января в мир американская телеведущая Опра Уинфри. "За высокий идеализм литературных произведений, за сочувствие и любовь к истине", — так звучала формулировка Нобелевской премии по литературе, которую вручали герою дня французскому писателю Ромену Роллану. Выделил бациллу столбняка и участвовал в разработке средств против дифтерии и сибирской язвы японский бактериолог Китасато Сибасабуро. Неоднократно становились лучшими футболистами своих стран и мира рожденный 29 января советский футболист Евгений Ловчев и бразильский футболист Ромарио.

Реалистичной формулой жизни и счастья героя дня Антона Чехова закончим сегодня, 29 января:

"Для того чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали, нужно: a) уметь довольствоваться настоящим и б) радоваться сознанию, что могло бы быть и хуже".

На фото: Антон Чехов

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