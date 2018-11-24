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Гороскоп
Автор Соломон Соловьев

Автомобиль Mercedes, зачатый в гордом одиночестве - Гороскоп дня

Гороскоп

О динамизме, продуктивности, сдержанности, чувствительности, продуманности и уравновешенности рожденных 25 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича", — такую пословицу в конце 1970-х годов сложили про рожденного сегодня одного из наиболее влиятельных советских политиков XX века Анастаса Микояна (фото). Микоян начал свою карьеру при жизни Владимира Ильича Ленина и ушел в отставку лишь при Леониде Ильиче Брежневе, безболезненно пережив на высших государственных постах и диктатуру Иосифа Сталина, и разоблачение культа личности самого Сталина во время правления Никиты Хрущева.

О выносливой и непотопляемой Формуле небес рожденных 25 ноября расскажем подробнее.

Стрельцы, рожденные 25 ноября, знают, как сэкономить энергию на марафонской дистанции. Но это совсем не значит, что они никогда не торопят события — они их приближают! При всем динамизме и продуктивности им не чужда и некоторая сдержанность, придающая этим людям особое достоинство. Какими бы энергичными рожденные 25 ноября ни были в своем ежедневном труде, на уровне межличностных отношений их отличает чувствительность, продуманность и уравновешенность. Их огромной энергии совершенно чужд хаос, поскольку при всей своей мощи она излучается плавно и ровно.

"Будущее принадлежит медицине предохранительной. Эта наука, идя рука об руку с лечебной принесет, несомненно, пользу человечеству", — так со свойственной ему плавностью в мышлении сформулировал суть медицины рожденный сегодня выдающийся русский хирург Николай Пирогов (фото). Основное значение деятельности Николая Пирогова состоит в том, что своим самоотверженным и часто бескорыстным трудом он превратил хирургию в науку, вооружив врачей научно обоснованной методикой оперативного вмешательства. Пирогов вошел в историю медицины как основоположник военно-полевой хирургии и как основатель русской школы анестезии.

Рожденный сегодня космический брат Николая Пирогова русский ученый-генетик Николай Вавилов (фото) провел 180 ботанико-агрономических экспедиций по всему миру, принесших мировой науке результаты первостепенной значимости, а их автору — заслуженную славу одного из наиболее выдающихся путешественников современности. Результат вавиловских научных экспедиций — создание уникальной, самой богатой в мире коллекции культурных растений, насчитывающей в 1940 году 250 тысяч образцов. Эта коллекция нашла широкое применение в селекционной практике, стала первым в мире важным банком генов.

"Отцом русского театра" называли современники рожденного сегодня одного из крупнейших представителей русской литературы XVIII века поэта и драматурга Александра Сумарокова. Герой дня сегодняшнего считается также первым профессиональным русским литератором. В области драматургии он явился одновременно первым русским трагиком и комедиографом.

Свою Формулу небес блестяще реализовал пришедший сегодня в мир немецкий инженер Карл Бенц. Именно ему было суждено стать изобретателем первого в мире автомобиля и пионером в области автомобилестроения. В своей небольшой мастерской Карл Бенц в одиночку разработал новый двигатель внутреннего сгорания и первым получил патент на двухтактный бензиновый двигатель. Инженер также запатентовал все важные узлы и системы будущего автомобиля: акселератор, систему и свечу зажигания, карбюратор, сцепление, коробку передач и водяной радиатор охлаждения.

Свой первый автомобиль Карл Бенц назвал Motorwagen, а два последующих Viktoria и Velo. Через несколько лет инженеры Карл Бенц и Готлиб Даймлер объединили свои компании и переименовали все машины в Mercedes-Benz. При этом в названии ставшей впоследствии легендарной марки осталась фамилия Карла Бенца и добавилось имя дочери одного из партнеров Готлиба Даймлера Мерседес.

Герои дня сегодняшнего часто предпочитают работать и находиться в одиночестве, хотя, безусловно, через всю свою жизнь они проносят привязанность к другой сильной личности, помогающей ей реализоваться в полной мере. Рожденные 25 ноября могут на время уходить в тень этой личности, но рано или поздно они выходят на свет для того, чтобы состояться самим. Не удивительно, что рожденные 25 ноября искренне восхищаются одаренными и талантливыми личностями, ведь они по-настоящему обожествляют успех в жизни.

Люди, чей день рождения — 25 ноября, всегда стремятся достичь наибольшего успеха в своей области деятельности, а при неудачах у них бывают нервные срывы и глубокие депрессии. Другой опасностью является то, что они, много и продуктивно работая, становятся абсолютно незаменимыми для зависимых от них людей, поэтому им тяжело поменять свой образ жизни или отойти от дел. Своеобразной альтернативой работе могут быть только любимые занятия в кругу семьи.

Кроме того, рожденные в этот день с возрастом часто предпочитают жизнь, состоящую из созерцания и приобретения духовных знаний. Обычно люди, чей день рождения — 25 ноября, ставят на первое место в своей карьере совершенство, на второе — власть, а на третье — деньги. Они, не раздумывая, делятся своим состоянием (конечно, на своих условиях). Они оставляют после себя достойное наследство — будь то прекрасно образованные дети, вклад в искусство или науку или круглый банковский счет.

Головокружительную карьеру сделал герой дня сегодняшнего американский предприниматель, крупный сталепромышленник, мультимиллионер и филантроп Эндрю Карнеги (фото). Свое состояние Карнеги сделал в сталелитейной промышленности, контролируя самые обширные металлургические операции в США. Одной из его двух великих инноваций было дешевое и эффективное массовое производство стальных рельсов для железнодорожного транспорта. Вторая заключалась в вертикальной интеграции всех поставщиков сырья.

В конце своей карьеры в 1901 году Карнеги продал свой бизнес за 480 миллионов долларов, что оценивается около 400 миллиардов долларов в наши дни. После этой сделки он стал самым богатым человеком в мире. Филантроп Карнеги с щедрым стрельцовым размахом инвестировал деньги в культурные и образовательные проекты. На его деньги был построен знаменитый концертный зал Карнеги-холл в Нью-Йорке, а также университеты, музеи и фонды, по сей день носящие его имя.

Крайне радикальными действиями остался в истории рожденный сегодня чилийский президент-диктатор Аугусто Пиночет (фото). Помимо массовых репрессий, с которыми человечество часто связывает фамилию героя дня сегодняшнего, период президентства Пиночета запомнился также воссозданием в Чили свободной рыночной экономики, интегрированной в мировую экономику. Это изменение в экономической модели привело к быстрому макроэкономическому росту, который превратил Чили в одну из стран с высоким уровнем развития в Латинской Америке.

"Чем больше трудностей в борьбе, тем и победа будет краше", — так сформулировал свою формулу жизни рожденный сегодня испанский драматург Феликс Лопе де Вега. Выдающийся представитель Золотого века Испании, трудолюбивый Стрелец Лопе де Вега написал около 2000 пьес и около 3000 сонетов. Такова уж она — эта плодовитая и созидающая Формула небес всех рожденных героев дня сегодняшнего.

На фото: Карл Бенц

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