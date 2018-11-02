Императоры, диктаторы и кроссовки Adidas - Астрология дня

О военной энергии, упорстве, выносливости, духе состязательности, хладнокровии и умении выжидать рожденных 3 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Контраст между тем, что шло впереди похоронной повозки, и тем, что шло позади нее, был действительно поразительным. Перед ней шла старая Япония, за ней — новая Япония", — так писали американские журналисты, освещавшие в 1912 году церемонию прощания с рожденным сегодня 122-м императором Японии Мэйдзи. И это абсолютно точное описание исторической миссии Мэйдзи.

Императора Мэйдзи часто сравнивают с великим преобразователем России — Петром I. И, действительно, при Мэйдзи страна, которая стояла в шаге от превращения в колонию, преобразилась в мощное государство, в полноправного игрока на карте мира. За годы его правления сформировалась японская нация и японская культура, которую ценят во всем мире.

Революционным было и поведение и самого Мэйдзи. Он покинул императорский дворец, чтобы лично возглавить войска. Он стал первым императором за многие столетия, которого японцы могли наблюдать вблизи: он совершал поездки по стране с целью ознакомления с положением дел на местах.

Император Мэйдзи в кратчайший срок сделал Японию конкурентоспособным государством на мировом рынке, а все население Японии получило право беспрепятственного передвижения по стране. Было введено формальное равенство всех сословий перед законом и установлено право частной собственности на землю, установлен единый поземельный налог, заменивший многочисленные феодальные подати.

При всей разумной внутренней политике и необходимых свободах цивилизованного общества эпоха Мэйдзи связана также и с активной милитаристской политикой и колониальной экспансией, которые привели к участию Японии во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии. Военная энергия редко обходит стороной представителей знака Скорпиона, находящихся у власти. О Формуле небес рожденных 3 ноября расскажем подробнее.

Скорпионы, рожденные 3 ноября, — настоящие бойцы, демонстрирующие недюжинное упорство и выносливость, чем бы они ни занимались. Ими движет дух состязательности, и если они не бросают вызов окружающим, то все равно стремятся к достижению собственных целей. Мысль о необходимости улучшить свое положение и занять более высокое место кажется им совершенно естественной.

В сложных ситуациях они обычно хладнокровны, хотя окружающие явно ощущают их взрывной потенциал. В минуты риска, люди, чей день рождения — 3 ноября, убийственно спокойны, что однако не сулит ничего хорошего их противникам. Нападая на своих врагов, будь то мужчины или женщины, рожденные в этот день могут становиться совершенно безжалостными.

В бесконечном противостоянии с политическими врагами провел свою жизнь рожденный сегодня диктатор Парагвая Альфредо Стресснер (фото). В 1954 году герой дня сегодняшнего, устроив государственный переворот, установил репрессивный режим правого и антикоммунистического толка; восемь раз переизбирался на несвободных выборах, пока сам не был свергнут.

Его правление продолжалось 34 года, став одним из самых продолжительных в истории Латинской Америки. Диктатор неустанно поддерживал культ своей власти. Каждого прилетающего в столицу Парагвая в аэропорту встречал огромный портрет генерала в парадном мундире на фоне национального флага. На площадях и улицах, в больших городах и далеких деревнях были вывешены огромные плакаты со словами "Мир и прогресс" как символ правления Стресснера. Отсутствие портрета президента в публичном месте могло быть сочтено уголовно преследуемым "интеллектуальным терроризмом".

В то же время в отличие от прочих диктаторов генерал не прятался за спинами телохранителей, а, напротив, почти каждый вечер в одиночку катался по столице в автомобиле.

Жесткой и миллитаристской политикой в течение 20 лет своего правления отличался и рожденный сегодня президент Литвы Валдас Адамкус (фото). Вернувшись из американской эмиграции, Адамкус дважды избирался на президентский пост и проводил революционные реформы. Во время первого его срока полномочий Литва завершила переговоры о членстве в Евросоюзе и была приглашена в НАТО.

Скорпионы, рожденные 3 ноября, умеют выжидать. Они не любят спешки и всегда уверены, что время на их стороне. Окружающим может показаться, что рожденные в этот день проявляют нерешительность. Однако на самом деле они лишь ждут наиболее подходящего момента для начала действий. Поэтому рожденные 3 ноября редко рискуют оказаться в проигрыше из-за импульсивных или преждевременных шагов. Их тактика может застать соперников врасплох, но отнюдь не из-за своей неожиданности или интуитивности, а благодаря точному расчету.

Люди, чей день рождения — 3 ноября, не любят проигрывать. Их маниакальное стремление быть впереди может обойтись им слишком дорого, если удача окажется не на их стороне. Поэтому рожденные 3 ноября не только победители, но еще и страдальцы, которые могут глубоко увязнуть в собственных несчастьях, замкнуться в себе, о чем окружающие будут догадываться лишь по одному опустошенному взгляду.

С другой стороны, когда рожденные 3 ноября пребывают в хорошем настроении (как правило, благодаря сопутствующей им удаче), они могут становиться душой общества. На эмоциональном подъеме они даже способны стать порывистыми и непредсказуемыми.

Рожденный сегодня итальянский скульптор и ювелир Бенвенуто Челлини остался в памяти современников меланхолической натурой, отличающейся особой чувствительностью к окружающему миру и выражающейся в крайних проявлениях таких эмоций, как гнев и любовь. Его коллеги по цеху высоко ценили Челлини как ремесленника. Скульптор Вазари, например, писал: "Челлини — непревзойденный мастер медальерного искусства, превосходящий даже древних, и величайший ювелир своего времени, а также замечательный скульптор".

Недолгую, но яркую жизнь прожил рожденный сегодня итальянский композитор Винченцо Беллини. За свои 33 года он успел написать 11 опер, которые обошли большинство европейских сцен. Сила дарования Беллини — в его мелодиях, близких народным, и в искренности выражения, нередко возвышающегося до глубокого драматического пафоса. Общий характер его музыки — мягкий, с оттенком грусти. В простоте оперного письма Беллини можно видеть реакцию против перегруженного всякими вокальными украшениями стиля его предшественников и современников.

"Стихи умеют быть лаконичными, как пословица, и, подобно пословице, глубоко врезаться в память", — так писал о своем творчестве рожденный сегодня замечательный советский поэт Самуил Маршак. После революции 1917 года Маршак одним из первых организовал в Краснодаре комплекс культурных учреждений для детей. В частности, создал один из первых в России детских театров и писал для него пьесы.

А чуть позже он выпустил свои первые детские книги: "Дом, который построил Джек", "Детки в клетке" и "Сказка о глупом мышонке". В историю советской литературы Самуил Маршак вошел также как один из лучших переводчиков сонетов Уильяма Шекспира, стихов Уильяма Блейка, Редьярда Киплинга и множества других.

Скорпионы дня сегодняшнего нередко ограничивают выражение своих чувств. Они воздвигают глухую стену на пути тех, кто пытается вторгнуться в область глубоко личного. При этом они могут относиться к окружающим с симпатией и теплотой, охотно вникая в проблемы других людей. Рожденные в этот день — по-настоящему глубокие люди, однако зачастую не способные осознать притягательную цельность собственной личности.

Притягательность личности и харизмы рожденного сегодня немецкого предпринимателя Адольфа Дасслера при его жизни была огромна, а после смерти и вовсе приобрела вселенские масштабы. Именно из букв его имени и фамилии была создана, наверное, самая известная марка спортивной одежды и обуви Аdidas.

Дасслер ставил коммерческий успех своего предприятия на второе место — на первом всегда была его неуемная любовь к спорту. Он был очень активным человеком. В 75 лет еще играл в теннис и плавал в бассейне. А делами фирмы занимался до самой смерти. Одним из его увлечений было конструирование футбольной обуви. Ему, в частности, принадлежит изобретение футбольных бутс со сменными шипами.

А закончить сегодня Формулу небес Скорпионов 3 ноября мне бы хотелось строчками рожденного сегодня одного из пионеров советского рока, всегда свободного и невероятно талантливого музыканта Александра Градского:

Что такое свобода? Ответьте мне как на духу.

Не пошьешь пиджака и уху из свободы не сваришь.

Я себя переделать, вернее всего, не смогу,

Измениться, товарищ, меня ты ничем не заставишь.

На фото: Адольф Дасслер

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