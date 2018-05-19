Знак зодиака 19 мая: знаменитые Тельцы

О воинственности, даре убеждения и ярости рожденных 19 мая под знаком зодиака Телец рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

"Только быки борются своей силой, а человек борется тем, за что держится: во что верит, тем и бьет", — так сформулировал прекрасный русский писатель Михаил Пришвин разницу между убеждениями быка и человека.

Так как все рожденные под знаком Тельца в своей энергетике немножечко быки, то попробуем и поговорить о Формуле небес с помощью данной метафоры.

Как правило, быки или Тельцы спокойно пашут землю, или тащат повозку, или охраняют от посягательств своих любимых коров. Но ведь есть быки, которых выводят на арену, и они вступают в неравный бой с матадором. Вот именно такие воинствующие быки и станут символами для рожденных сегодня.

Тельцы, пришедшие в наш мир сегодня, — бесспорно, люди энергичные, но им нужно научиться контролировать свою безудержную энергию и по возможности управлять ею.

Это условие жизненно важное, поскольку многие из тех, кто родился 19 мая, обладают громадным (но не всегда востребованным) лидерским потенциалом. Хотя на их долю зачастую выпадают трудные испытания, как в физической, так и в эмоциональной сферах, они с успехом преодолевают невзгоды, если цель обозначена достаточно четко.

Мустафа Кемаль Ататюрк

Имя первого турецкого президента Мустафы Кемаля Ататюрка стоит в одном ряду с такими преобразователями истории, как Владимир Ленин (рожден под знаком Тельца), Джавахарлал Неру, Гамаль Насер, Ким Ир Сен и Мао Цзэдун. Для Турции Ататюрк — до сих пор культовая личность. Этому человеку турецкий народ обязан тем, что страна пошла по европейскому пути развития, а не осталась средневековым султанатом.

Хо Ши Мин

Не менее культовой личностью, но только для Вьетнама остается рожденный 19 мая основатель Коммунистической партии и Коммунистической партии Индокитая Хо Ши Мин. Вьетнам при Хо Ши Мине, как и большинство коммунистических режимов, имел тоталитарную систему правления. И в те годы страна, управляемая лидером-Тельцом, жила на полном содержании Китая и Советского Союза.

Пол Пот

По иронии Формулы небес, в соседней от владений Тельца Хо Ши Мина Республике Кампучия упражнялся в методиках марксизма еще один посланец 19 мая по имени Пол Пот. Ярость этого быка-Тельца была особо неистова. Но мы помним, что убеждения Тельцы дня сегодняшнего не меняют. А свои убеждения Пол Пот сформулировал так: "Работая в поте лица по корчеванию джунглей и выращиванию риса, человек поймет наконец подлинный смысл жизни. Нужно, чтобы он помнил, что произошел от рисового семени. Все кампучийцы должны стать крестьянами". За четыре года правления Кампучией убежденному Пол Поту так и не удалось сделать крестьянами половину населения страны (около трех миллионов человек), и не захотевшие стать крестьянами граждане были физически уничтожены Пол Потом различными способами.

Юлиус Эвола

Рожденный 19 мая итальянский философ-эзотерик барон Юлиус Эвола также может быть смело назван идеологом ультраправой идеологии в Европе и в других частях мира. Его же можно рассматривать и как идеолога неофашизма. Учения Эволы вдохновили на активную деятельность ряд террористических организаций, действовавших в Италии в 1970-х годах.

Энергия рожденных 19 мая Тельцов может быть стихийной, как погода.

Пожалуй, выгоднее всего направить ее на осуществление долгосрочных проектов, связанных с усовершенствованием структуры общественной или, что более реально, семейной жизни.

Несмотря на некоторые вышеперечисленные исключения, как правило, рожденные 19 мая — талантливые люди, превыше всего ценящие индивидуальный подход к работе.

Но, главное, они не должны слишком пренебрегать интуицией, предпочитая ее логике и здравому смыслу, иначе они рискуют навлечь на себя неприятности.

Слишком глубоко погружаясь в изучение предмета, они могут отвлечься от первоначальных намерений, поскольку в конечном счете будут следовать зову сердца. В самом деле, сердце — это их жизненный компас, который помогает им удерживаться на плаву, и рожденным 19 мая следует ему повиноваться.

Малкольм Икс

Малкольма Икса называют одним из наиболее влиятельных афроамериканцев в истории. Этот общественный деятель своей активной формулой проповедника был похож на многих своих космических собратьев в разных странах мира в разные годы. Но только без террора и насилия.

Так, именно Иксу приписывают заслуги в повышении самосознания афроамериканцев и установлении их связи с африканским наследием. Икс стал одним из главных проповедников ислама в черном сообществе США. По мнению многих чернокожих американцев, в особенности жителей северных и западных штатов, Иксу удалось сформулировать их чаяния лучше, чем кому-либо из известных представителей движения за гражданские права афроамериканцев.

Формирование движений "Черная власть" и "Движение черных искусств" во многом было вдохновлено деятельностью Малкольма Икса. Корни популярного слогана "Черный — это красиво" также восходит к его личности.

Тельцы дня сегодняшнего в качестве объекта для подражания иногда выбирают литературных персонажей, но лишь знакомство с живым героем пробуждает в них мысли о том, как лучше применить свои таланты. Ведь люди этого дня — общительные, обладающие глубокой харизмой и способностью убеждать других в правильности выбранного курса.

Яркие индивидуальности

Дасти Хилл и Николай Литвинов

Яркими индивидуальностями наполнен сегодняшний день, 19 мая, в различных сферах сполна. Это и американский музыкант Дасти Хилл, который играл на бас-гитаре в культовой группе ZZ Top, был автором песен для этого коллектива. И один из ведущих советских мастеров радиовещания для детей народный артист Николай Литвинов, создатель и бессменный ведущий в течение 20 лет программы для детей "Радионяня", а также неповторимый голос многих десятков популярных мультфильмов.

Наталья Орейро

Наталия Орейро

19 мая пришла в наш мир замечательная уругвайская певица и актриса Наталья Орейро, которая, помимо своих фильмов и концертов, все свободное время посвящает футболу. В сериалах с ее участием часто появляются футбольные мячи, которыми актриса жонглирует и с которыми играет. А перед чемпионатом мира 2002 года она была выбрана "крестной мамой" сборной Уругвая.

Микеле Плачидо

Всемирную известность принес себе и красавец Телец итальянский актер Микеле Плачидо после роли комиссара Корадо Каттани в телесериале "Спрут", где отыграл четыре сезона. Примечательно, что одновременно со съемками в сериале "Спрут" Микеле Плачидо сыграл роль в фильме "Связь через пиццерию" антипода комиссара Каттани — наемного киллера мафии.

Именно дар убеждения превращает Тельцов сегодняшнего дня, 19 мая, в яркую индивидуальность, но в некоторых случаях — в жестких диктаторов.

Иногда забота о материальном благополучии, как собственном, так и других людей, становится для них делом жизни и бытие слишком засасывает их. Самое трудное для рожденных 19 мая — освободиться от любых пут, чтобы иметь возможность для маневра. Этот конфликт между чувством долга и жаждой свободы может стать ключевым в их жизни. Рожденные 19 мая должны научиться быть свободными в рамках тех обязанностей, которые обусловлены их общественным положением, иначе усталость и раздражение неизбежны.

Карел Чапек однажды прекрасно написал:

"Ненависть, незнание и фанатизм не способствуют сближению людей. А если бы можно было обратиться к совести, а не к убеждениям, то, я думаю, взаимопонимание не оказалось бы невозможным; и это было бы немало".

Это была Формула небес для убежденных Тельцов, рожденных 19 мая.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 19 мая

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 10, 16, 22, 25, 30

Февраль: 8, 18, 20, 22

Март: 3, 9, 23, 24, 25, 28

Апрель: 3, 28, 30

Май: 2, 12, 15, 17

Июнь: 6, 12, 30

Июль: 5, 11, 15, 18, 21

Август: 7, 18, 27, 28

Сентябрь: 8, 11, 12, 16, 17

Октябрь: 6, 16, 17, 21, 31

Ноябрь: 9, 13, 20, 22, 24, 27

Декабрь: 8, 20, 27

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.