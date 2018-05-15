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Автор Соломон Соловьев

Знак зодиака 15 мая: знаменитые Тельцы

Гороскоп

О притягательности, скромности и вере в сказки рожденных 15 мая под знаком зодиака Телец рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Знак зодиака 15 мая: знаменитые Тельцы

Годы вернуть невозможно,

Но я умею мечтать.

О далеких мирах, о волшебных дарах,

Что когда-нибудь под ноги мне упадут.

О бескрайних морях, об открытых дверях,

За которыми верят и любят и ждут меня…

Эти строчки, написанные певцом-Водолеем Юрием Лозой как нельзя лучше иллюстрируют Формулу небес рожденных сегодня Тельцов.

Фрэнк Баум

Таким романтиком и мечтателем пришел 15 мая в наш мир замечательный американский писатель Фрэнк Баум, чтобы создать свою собственную волшебную страну Оз.

Маленький Фрэнк начал писать еще в раннем возрасте. Обнаружив это, отец купил ему игрушечный типографский станок, на котором мальчик начал печатать свой первый журнал. В 20 лет подросший юноша-Телец увлекся разведением домашней птицы и одновременно театром. Потом в его жизни была и актерская карьера, и работа в торговле.

Но призвание было однажды найдено в написании сказок для детей. Так стали появляться первые сказки о девочке Дороти, Страшиле, Железном Дровосеке, Трусливом Льве, Волшебнике и их удивительных приключениях в некоей сказочной стране. Но без имени. И однажды в гостиной дома Баума собралась, как обычно, детвора и хозяин дома, импровизируя на ходу, рассказывал одну из своих сказок. "Где же все это было, мистер Баум?" — спросил детский голосок. "А было это в стране под названием…" Взгляд рассказчика, обежав комнату в поисках подсказки, упал случайно на старинное бюро в углу с ящиками для домашней картотеки, на верхнем значились буквы А-N, на нижнем O-Z — ОЗ! Так получил имя новорожденный сказочный мир.

В 1939 году был снят музыкальный фильм-сказка "Волшебник страны Оз" — самая известная и коммерчески успешная экранизация романа. Через 60 лет этот фильм был включен в список 100 лучших американских фильмов XX века под номером шесть.

Уметь писать для детей, разговаривать с детьми — это большое искусство. И те, у кого это получается с детьми, в общении со взрослыми людьми обязательно смогут найти нужные слова.

В самой что ни на есть естественной манере Тельцы, рожденные 15 мая, способны выразить словами то, что другие чувствуют и к чему так отчаянно стремятся.

Не удивительно, что окружающие поневоле тянутся к таким людям и даже не могут объяснить себе, почему это происходит. Рожденных 15 мая это обстоятельство также озадачивает, поскольку о своем магнетизме они даже не подозревают. Они попросту обладают даром проникновения в сердца их близких, друзей, коллег.

Людмила Касаткина

Именно таким даром проникновения в сердца обладала народная артистка СССР Людмила Касаткина. Надежд на то, что ее возьмут в артистки, молодая девушка особо не питала, так как сильно комплексовала из-за своего роста (1 метр 59 сантиметров). Но педагог успокоил ее перед экзаменами: "Знаешь, какого роста была Венера Милосская? Всего 1 метр 55 сантиметров! А Аполлон Бельведерский — 1 метр 65 сантиметров. Так что выбрось дурь из головы и смело поступай!" В театральный Людмила прошла без проблем.

Потом эта миниатюрная девушка всю жизнь играла мощные и характерные роли, которые обожали миллионы советских зрителей. Это и роль бесстрашной укротительницы в фильме "Укротительница тигров", и роль героической партизанки в сериале "Вызываем огонь на себя". Не обошла актрису и детская тема. Она также получила дополнительную известность благодаря своим работам по озвучиванию мультфильмов. Так, ее голосом говорила пантера Багира в мультфильме "Маугли".

На первый взгляд ничего сверхъестественного Тельцы, чей день рождения — 15 мая, не совершают. Вот почему сами они относятся к себе совершенно спокойно и не питают особых иллюзий насчет своей привлекательности. Обаяние рожденных 15 мая проявляется не сразу. И лишь после некоторого общения с ними окружающие начинают понимать, какой поистине магической силой обладают эти люди.

Даже имея дело с повседневными, рутинными проблемами, рожденные 15 мая умудряются привнести в них нечто оригинальное. Кажется, будто они обладают неким колдовством, помогающим им тронуть души других.

Михаил Булгаков

О колдовстве рожденных 15 мая лучше всех может сказать только сам рожденный 15 мая. И вот что он говорит:

"И представьте себе, при этом обязательно ко мне проникает в душу кто-нибудь непредвиденный, неожиданный и внешне-то черт его знает на что похожий, и он-то мне больше всех и понравится".

Так писал о своем внутреннем мире Михаил Булгаков. Писатель прожил всего 48 лет. Из них в литературе — 20. Он сам себя как-то назвал "затравленным волком", ведь однажды подсчитал: из 301 критического отзыва на его творчество было лишь три положительных. Но романы Булгакова и обожали при его жизни, и обожают после смерти миллионы читателей по всему миру.

А за булгаковскую фразу: "Звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле", — астрологи выражают одному из самых мистических писателей в истории свою особую благодарность.

Чтобы найти взаимопонимание с представителями 15 мая нужно быть настроенным на их же волну, чтобы прочувствовать настроение личности рожденного 15 мая Зачастую люди, чей день рождения — 15 мая, страдают от одиночества. Они способны заниматься обыденными делами в дневное время, переключаясь вечером или в выходные на некие диковинные объекты или проекты. Рожденным в этот день непременно нужно дать возможность выразить себя. Вероятно, на начальном этапе достаточно поделиться своими идеями и мыслями с узким кругом самых близких людей, и лишь потом можно набраться смелости и изложить свои взгляды более широкой аудитории.

Пьер Кюри

Всеми своими идеями рожденный 15 мая французский ученый-физик Пьер Кюри всегда делился со своей супругой Марией Склодовской-Кюри. И после ее одобрения он двигался дальше.

Именно Пьеру Кюри при поддержке его замечательной супруги принадлежат революционные открытия в области радиоактивности. Вначале это был элемент полоний, названный в честь Польши, родины Марии Склодовской. А вскоре был открыт второй элемент — радий. Тогда же перед супругами встал вопрос о патентовании своего открытия. И они решили не предпринимать никаких шагов в этом отношении, предоставив свое открытие безвозмездно на пользу человечества.

Супруги Кюри, не имея лаборатории, работали в помещении институтской кладовки. Работая в примитивных вредных условиях, они проводили операции химического разделения в огромных чанах в сарае. В 1903 году ученым была присвоена Нобелевская премия по физике. И лишь тогда ученые смогли получить возможность оснастить свою лабораторию необходимой аппаратурой и купить для своей квартиры ванну.

Кстати, Пьеру Кюри принадлежит также изобретение пьезоэлектрического эффекта, который используется в пьезозажигалках и в некоторых контактных взрывателях.

Будучи людьми совершенно не агрессивными, Тельцы, рожденные 15 мая, предпочитают вообще не высовываться, зная, что те немногие обожатели, которые у них имеются, могут неожиданно отказать им в поддержке… И что рано или поздно придется жить и действовать самостоятельно, принимая всю ответственность за свои поступки и будущее. Вести за собой других, по их глубокому убеждению, может лишь достойный человек. Вот почему они ищут власти только после того, как ощутят себя вполне подготовленными к ней и уверуют в то, что их идеи способны увлечь других.

Илья Мечников

Еще один Нобелевский лауреат украсил 15 мая наш мир своим рождением. Это выдающийся русский биолог Илья Мечников… Именно Мечников вошел в историю как создатель науки о старении — геронтологии. Кроме того, именно он понял, что такое иммунитет, и открыл явление фагоцитоза.

Исследуя вопросы старения и собрав данные по 36 странам, Мечников установил, что самое большое количество "столетников" живет в Болгарии — четверо на тысячу человек. Он связал это с болгарским йогуртом (в Болгарии его называют "кислое молоко). В своих трудах Мечников стал пропагандировать широкой общественности полезность болгарского йогурта. Сам он до конца жизни регулярно употреблял не только молочнокислые продукты, но и чистую культуру болгарской палочки.

"Для продления жизни необходимо исключить всякую сырую пищу и вводить в обиход молочнокислые микробы, мешающие загниванию в кишках", — такую формулу жизни завещал потомкам великий исследователь Илья Мечников.

Виктор Васнецов

У создателя волшебной страны Оз писателя Фрэнка Баума есть свой космический двойник. Каждый из рожденных 15 мая приходится друг другу в той или иной степени космическим единомышленником — так уж устроена Формула небес. Рожденный 15 мая русский художник Виктор Васнецов тоже любил и детей, и сказки. Только в отличие от Баума, который сказки придумывал, Васнецов сказки рисовал. И Царевна Несмеяна, и Царевна-лягушка, и Конек-Горбунок, и Жар-птица, и Иван-царевич на Сером волке, и Кащей Бессмертный, и богатыри, и, конечно же, Аленушка...

Художник называл себя сказочником, былинником, гусляром. И во всех картинах Васнецова была абсолютная мистика и вечность, как и в произведениях еще одного его космического собрата Михаила Булгакова, в чьих произведениях сказка занимала не последнее место.

Прагматичный и рациональный писатель, рожденный под знаком Девы, Александр Грин однажды написал:

"Мы любим сказки, но не верим в них".

Так вот рожденные 15 мая и любят сказки, и верят в них. В этом и есть их Формула небес.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 15 мая

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

  • Январь: 1, 13, 21, 22, 30, 31
  • Февраль: 11, 12, 29
  • Март: 4, 10, 11, 12, 25
  • Апрель: 1, 15, 26
  • Май: 11, 17, 19, 21
  • Июнь: 5, 15, 19, 23, 27
  • Июль: 4, 13, 17, 21, 23
  • Август: 1, 3, 11, 19, 25
  • Сентябрь: 1, 3, 9, 14, 26
  • Октябрь: 4, 5, 11, 20, 26
  • Ноябрь: 2, 15, 22, 26, 29
  • Декабрь: 1, 6, 27, 28

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