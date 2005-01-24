Бесплодие из-за "биологической" несовместимости — не приговор

"Мы с мужем не можем иметь детей, хотя оба практически здоровы. Слышала, что причиной бесплодия бывает биологическая несовместимость. Что это такое и как нам быть?" Оксана Степнова, Самара

На вопрос читательницы отвечает доктор медицинских наук, профессор, президент Российской Ассоциации репродукции человека, медицинский директор МЦРМ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта в Санкт-Петербурге Владислав Корсак.

Медицинского диагноза "биологическая несовместимость супругов" не существует. Но на бытовом уровне этот термин используется часто. Поводом для такого заключения, по-видимому, стали случаи, когда после распада бесплодного брака в новой семье бывшие муж или жена имеют детей. У них как бы появляется доказательство своей состоятельности — будто бы раньше они просто друг другу "не подходили". Однако бесплодие — это болезнь. Поэтому, когда говорят "супруги практически здоровы" — это лишь означает, что не найдена причина бесплодия. И нужно всегда добираться до истины.

Необъяснимое бесплодие действительно существует

О нем говорят тогда, когда при использовании всех возможностей науки никаких причин выявить не удалось. То есть муж и жена на самом деле здоровые люди. Этот вариант может быть отнесен к категории "Бог не дает". Но такое бесплодие успешно преодолевается с помощью ЭКО — современной репродуктивной технологии, известной как " ребенок из пробирки". Совсем другое дело — неустановленное бесплодие. Этот "диагноз" означает лишь то, что врач не смог использовать все известные методы диагностики. В таком случае диагноз может быть установлен, если вы обратитесь в более оснащенное учреждение. Некоторые из причин бесплодия действительно могут быть отнесены к "биологической" несовместимости.

Первая причина — это иммунологическое бесплодие

Оно связано с нарушениями в иммунной системе. Когда у человека защитные силы организма в порядке, он может не опасаться вредных воздействий. Но если функции иммунной системы нарушаются, это может негативно повлиять на способность к деторождению. Сперматозоиды начинают восприниматься организмом женщины как "вредный агент".

Отечественные и зарубежные исследователи постоянно выявляют новые причины иммунологической несовместимости. Одной из них является особый вид антител. Он формируется в организме женщины с ослабленным иммунитетом. Эти антитела могут быть обнаружены во всех отделах женской детородной системы — во влагалище, в фолликулярной жидкости и в крови. Чаще такое случается с теми, кто страдает от воспалительных заболеваний полового тракта и болезней, передающихся половым путем. Речь идет о так называемых антиспермальных антителах.

Название "вредителей" говорит само за себя. Они просто не дают состояться процессу оплодотворения. Подавляют движение сперматозоидов через шеечный канал, мешают им прикрепиться и проникнуть в яйцеклетку. И даже если зачатие состоялось, они способны нарушить дробление клеток. Таким образом, развитие зародыша становится невозможным. Но это не значит, что антиспермальные антитела навсегда делают супругов бесплодными. Нейтрализовать "вредителей" можно несколькими способами. За рубежом практикуется внутривенное введение гамма-глобулина. Но это дорогостоящая процедура, а результаты не очень впечатляющие. Есть и альтернативный, более доступный способ лечения. Иммунную систему в этом случае восстанавливают с помощью лейкоцитов. Метод получил название "иммуноцитотерапия". Он успешно используется в нашей стране для профилактики и лечения привычных спонтанных абортов.

Ищите в женщине

Другую причину несовместимости супругов следует в буквальном смысле слова искать в женских половых путях



Врач должен выяснить, не повинен ли в "странном" бесплодии шеечный фактор. Иными словами, нужно проверить, как сперматозоиды взаимодействуют с содержимым влагалища и шеечного канала. Для начала используется биологическая проба Шуварского-Хунера. Она показывает, как влагалищные выделения влияют на сперму. Суть ее заключается в следующем. Через 1-2 часа после полового сношения под микроскопом исследуется материал, полученный из влагалища. Если в препарате под большим увеличением обнаруживаются пять и более подвижных сперматозоидов, то проба считается положительной, и причину бесплодия надо искать в другом. Но когда подвижных сперматозоидов не находят, то проба отрицательна. Это значит, что влагалищное содержимое "убивает" сперматозоиды чуть ли не в начале их пути к заветной цели.

Конечно, эти заключения верны при одном условии. В эякуляте мужа, полученном до этой пробы, должно быть достаточное количество сперматозоидов. Однако во влагалище и при нормальных условиях погибает около 30% сперматозоидов. Лишь самые выносливые из них достигают канала шейки матки, чтобы подвергнуться следующему испытанию — воздействию шеечной слизи.

Теперь понадобится провести пробу Курцрока-Миллера. Слизь, взятую из шеечного канала, помещают под микроскоп вместе со спермой мужа. В норме через 20-30 минут сперматозоиды проникают в каплю слизи и продолжают свое движение. Если же проникновения не происходит, то можно сказать, что причина несовместимости обнаружена.

Метод ЭКО

К счастью, современная медицина способна помочь преодолеть все виды "биологической" несовместимости. В том числе необъяснимое бесплодие. Речь идет о методе ЭКО — "ребенке из пробирки". Только прежде необходимо провести качественное обследование супругов. Для этого стоит обратиться в специализированные учреждения, каковыми являются, в частности, центры планирования семьи и репродукции. Они есть в большинстве регионов России. Так что испытать родительское счастье с нынешним супругом вполне реально.

Ведь бесплодие из-за "биологической" несовместимости — это не приговор.

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Бесплодие. Проклятие человеческое

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