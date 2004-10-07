Как сохранить причёску в дождь и ветер

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Автор Петр Дерябин

Как сохранить причёску "назло" ветрам

Здоровье » Красота » Техника красоты

Что может быть для причёски хуже плохой погоды? Только очень плохая погода: пронизывающий ветер и проливной дождь.  

Как сохранить причёску "назло" ветрам

От таких природных катаклизмов защитой может служить, пожалуй, только теплый, уютный дом. С остальными проявлениями непогоды можно вполне успешно бороться. В том случае, если борьба ведется со знанием дела и правильно выбранным оружием.

Вот какие методы борьбы с осенней сыростью предлагает художник-модельер по прическам Наташа. Во всех случаях, основным средством являются, конечно же, фиксаторы прически.

Тонкие волосы

Если у вас волосы тонкие, то самым правильным будет применение пены или мусса для волос: это, собственно говоря, одно и то же. Пенок для волос существует множество, и вот как можно в общей массе распознать самые хорошие: используйте только ту пенку или мусс, после употребления которых вам хочется вымыть руки из-за того, что они становятся слегка клейкими.

Та пенка, после нанесения которой на ваших руках, как от обычной воды, не останется следа, — малоэффективна. Она только загрязнит и утяжелит ваши волосы.

Тяжёлые волосы, кудри или локоны

Тем, у кого толстые, тяжелые волосы можно уверенно рекомендовать жидкие лосьоны для укладки волос. Такие лосьоны производят некоторые ведущие фирмы — как профессиональные линии, так и любительские.
Применение жидкого лосьона предохранит прическу от воздействий влажного воздуха и ветра, но не будет придавать волосам дополнительную тяжесть.

Обладательницам локонов, пышных кудрей или тем, кто делает химическую завивку, следует использовать для сохранения пышных завитков пенку или специальные составы для вьющихся или завитых волос.

Для сохранения стайлинга (укладки волос), конечно же, все могут применять лаки для волос. Желательно, чтобы лак был от известной фирмы и сильной фиксации. 

Очень важно: брызгать на себя лаком нужно с расстояния не меньше чем 30 сантиметров: в этом случае лак не будет застывать некрасивой пленкой, будет практически незаметен и сохранит воздушность и естественность прически.

После укладки феном лучше не использовать гель для волос.

Его применение может быть рекомендовано только для фактурных стрижек; в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть отдельные пряди волос, рельефы; сделать особенно выразительными отдельные элементы прически.

Прическа
 

Что же касается таких средств для фиксации волос как воски, помады и кремы, то их тем более надо использовать с особой осторожностью и в исключительных случаях.

Главная рекомендация для мужских причесок — соблюдать меру и не переусердствовать в применении всевозможных средств. Тем, кто пользуется феном, можно порекомендовать пенку; а тем, кто "исповедует" молодежный стиль — умеренное применение геля для волос.

Какие средства и каких фирм самые лучшие в деле борьбы с непогодой?

Здесь выбор остается за вами: на каждого человека, на каждые волосы и кожу один и тот же препарат может оказать совершенно разное воздействие. Вот что можно посоветовать наверняка: всегда следует приобретать продукцию только ведущих фирм, среди которых заслуженным уважением пользуются французские и немецкие производители.

Не жалейте денег на профессиональные препараты:

  • они не только помогут сохранить вам идеальную прическу,
  • но и не окажут вредного воздействия на ваши волосы и кожу,
  • будут способствовать хорошему самочувствию и приподнятому настроению.

Кстати сказать, даже самые хорошие средства для волос следует смывать; также будет правильным вымыть голову и в том случае, если вы попали под дождь.

Не забывайте, что даже ежедневное мытье волос не окажет на них плохого воздействия, при условии, конечно, что вы будете правильно мыть голову и использовать "правильные" шампуни.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Как сохранить причёску в дождь и ветер
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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