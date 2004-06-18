Диета для желудка: избавляемся от поноса и изжоги

Мелкие неприятности с пищеварением, особенно в летние и осенние дни, случаются у каждого. Как питаться, чтобы избавиться от поноса, изжоги и отрыжки?

Как лечить диарею

Если случились диарея или понос, нужно есть и пить:

спелые бананы,

рис,

тосты,

яблочный сок,

вареный картофель.

Есть в минимальных количествах:

орехи,

мясо,

бобовые,

молочные продукты.

Не рекомендуется есть:

хлеб,

каши из цельного зерна.

Совсем исключается трудно перевариваемая пища:

сырые фрукты и овощи,

кофе,

сладости,

жареное.

Если одна диета не помогает, примите безрецептурное лекарство "Иммодиум". Однако перед его приемом нужно выждать не меньше 12 часов, так как организму надо избавиться от того, что послужило причиной поноса.

Лечим запоры диетой

Если произошел запор:

1. Ежедневно ешьте естественные размягчители стула — пищу, богатую клетчаткой. Клетчатка поглощает воду, как губка, превращая твердый стул в объемные, мягкие массы, которые легко проходят через кишечник. Источники пищевой клетчатки:

отруби,

хлеб,

каши из цельного зерна,

свежие фрукты,

овощи,

особенно сливы и абрикосы.

Для тех, кто живет с изжогой постоянно, есть хорошая новость: "по-умному" лечит от изжоги современный препарат "Париет". А также:

Пейте не меньше восьми стаканов воды и других жидкостей в день.

Пейте горячую воду, чай или кофе — они стимулируют кишечник.

Выполняйте физические упражнения, это поможет кишечнику.

Не сопротивляйтесь позывам к опорожнению кишечника и не откладывайте поход в туалет.

Помните, что такие лекарства, как антациды, например, маалокс, алмагель, и добавки железа могут оказывать связывающее действие.

Не пользуйтесь каждый раз "стимулирующими" слабительными или клизмами, разве что в единичных случаях. Их длительное применение может вызвать привыкание, что только ухудшит ваше состояние: кишечник будет "лениться" и плохо работать самостоятельно.

Если одна диета не помогает, для улучшения моторики желудка можно принимать Мотилиум по одной таблетке три раза в день за 15 минут до еды в течение 3-4 недель.

Избавляемся от изжоги и отрыжки

Если одолела изжога:

Пейте молоко, слизистые отвары, кисель. Ешьте отварную нежирную рыбу и мясо, яйца всмятку, манную и рисовую кашу, белый хлеб. Избегайте острой и жареной пищи. Исключите алкоголь и курение. Не употребляйте кислые продукты и черный хлеб.

Всё, что перечислено выше, стимулирует чрезмерное выделение кислоты. В результате излишки кислого содержимого забрасываются из желудка в нижние отделы пищевода и раздражают его нежные стенки — так и начинается изжога. Если одна диета не помогает, можно принять :

соду,

антацид.

Париет.

Если беспокоит отрыжка

Отрыжка возникает от того, что человек заглатывает воздух во время еды. Так что вспомните хорошую детскую поговорку: "Когда я ем, я глух и нем" — и перестаньте разговаривать за обедом. Постарайтесь есть меньше пищевых продуктов, которые часто вызывают газы:

яблоки,

абрикосы,

бобовые,

отруби,

брокколи,

брюссельскую капусту,

белокочанную капусту,

цветную капусту,

морковь,

баклажаны,

лук,

персики,

груши,

попкорн,

сливы,

изюм,

соевые бобы.

Но имейте в виду: перечисленные продукты являются прекрасными источниками питательных веществ, поэтому совсем отказываться от них не стоит.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.