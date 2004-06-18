Мелкие неприятности с пищеварением, особенно в летние и осенние дни, случаются у каждого. Как питаться, чтобы избавиться от поноса, изжоги и отрыжки?
Если случились диарея или понос, нужно есть и пить:
Есть в минимальных количествах:
Не рекомендуется есть:
Совсем исключается трудно перевариваемая пища:
Если одна диета не помогает, примите безрецептурное лекарство "Иммодиум". Однако перед его приемом нужно выждать не меньше 12 часов, так как организму надо избавиться от того, что послужило причиной поноса.
Если произошел запор:
1. Ежедневно ешьте естественные размягчители стула — пищу, богатую клетчаткой. Клетчатка поглощает воду, как губка, превращая твердый стул в объемные, мягкие массы, которые легко проходят через кишечник. Источники пищевой клетчатки:
особенно сливы и абрикосы.
Для тех, кто живет с изжогой постоянно, есть хорошая новость: "по-умному" лечит от изжоги современный препарат "Париет". А также:
Если одна диета не помогает, для улучшения моторики желудка можно принимать Мотилиум по одной таблетке три раза в день за 15 минут до еды в течение 3-4 недель.
Если одолела изжога:
Всё, что перечислено выше, стимулирует чрезмерное выделение кислоты. В результате излишки кислого содержимого забрасываются из желудка в нижние отделы пищевода и раздражают его нежные стенки — так и начинается изжога. Если одна диета не помогает, можно принять :
Но имейте в виду: перечисленные продукты являются прекрасными источниками питательных веществ, поэтому совсем отказываться от них не стоит.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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