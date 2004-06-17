Можно ли "навечно" похудеть от массажа и липосакции

Консультирует невролог, мануальный терапевт Сергей Козлов.

О популярности липосакции

- Почему изобретение липосакции не потеснило популярности ручного мануального массажа?

— Действительно, самым радикальным методом похудения сегодня является липосакция. Суть операции — удаление внутреннего жирового слоя через тонкую трубку, которая вводится под кожу. Разрезы практически незаметны и не превышают одного сантиметра. Решаясь на липосакцию, следует знать, что это сложная, многочасовая операция. Предварительно пациенты проходят полное медицинское обследование.

Нюансы: одномоментно без ущерба для здоровья можно убрать не более полутора-двух литров жировой клетчатки. Если ваши запасы жира богаче, то операция делается в несколько этапов.

Послеоперационный период достаточно продолжительный и требует ограничения движений в течение нескольких недель, а иногда и постельного режима. Около месяца приходится носить эластичное лечебное белье, не снимая его даже на ночь. Затем — мануальный массаж.

Это только одна из причин, по которой ручной массаж не теряет актуальности. Кроме того, практика показывает, что обширные липосакции не всегда приносят желаемый результат. На коже, в местах "удаленного" жира, могут остаться:

бугры

и рытвины.

Иногда встречаются и более серьезные осложнения:

закупорка кровеносных сосудов,

анемия,

нарушение оттока жидкости, то есть отеки.

Конечно, вероятность осложнений зависит и от состояния здоровья пациента, и от техники выполнения процедуры.

При значительных жировых отложениях, конечно, стоит сделать липосакцию. А вот в необходимости обращаться к хирургии для избавления от нескольких килограммов, портящих фигуру, — сомневаюсь.

Потому, несмотря на липосакционный бум, по-прежнему актуальными являются и другие методы борьбы за стройность:

аэробика,

шейпинг,

аквагимнастика.

Одна из наиболее мощных и результативных процедур — липокоррекция фигуры ручным массажем.

Массаж против лишних килограммов

- Можно ли ограничиться сеансами ручного массажа в борьбе с конкретной проблемой. Например, галифе?

— Наилучший результат достигается при сочетании массажа с другими методами. Все массажные приемы:

воздействие на определенные точки,

поглаживание,

растирание,

ручная вибрация

приносят несомненную и заметную пользу.

Через 10-12 массажных процедур может полностью исчезнуть некрасивый нарост на уровне седьмого шейного позвонка или подтянуться до пикантных очертаний галифе, но эти дефекты вернутся в еще более уродливой форме, если…

Здесь-то мы и подходим к главному — современной тактике коррекции фигуры. Заключается она в комплексном применении различных методик.

Одна из наиболее мощных и результативных процедур — липокоррекция фигуры ручным массажем

При лишнем весе или тем более при ожирении прежде всего следует проконсультироваться у эндокринолога и привести в норму обмен веществ. В противном случае курс массажа не даст ожидаемого результата — после двух-трех недель привычного питания и устоявшегося образа жизни ваш вес вернется к вам сполна.

- Какие части тела подвластны коррекции ручным массажем?

— Мануальная терапия отлично "подтягивает" локальные объемы коленных суставов и плеч, нижнюю часть живота, бедра, ягодицы и зону седьмого шейного позвонка. При борьбе с большими объемами ручной массаж целесообразно дополнять миостимуляцией. Для достижения быстрого и надежного результата необходим оптимальный комплексный вариант, включающий:

мануальный массаж,

лимфодренаж,

коррекцию эндокринной системы,

лекарственную мезотерапию или аппаратный массаж.

— Не означают ли ваши слова, что массаж сам по себе, не подкрепленный иными методами, бессмыслен?

— Нет. Любой массаж исключительно полезен. Он обеспечивает:

приток крови,

питание тканей,

выводит шлаки,

разгоняет соли,

расслабляет мышцы,

возвращает телу приятную гибкость.

И, что немаловажно для женщин, освобождает кожу от омертвевших клеток. Но ведь мы говорим о массаже как альтернативе пластической хирургии — липосакции, о массаже, заметно меняющем контуры тела. В данном случае целесообразен комплексный подход. Ведь если жир разбит, но массажист не обеспечил его отток, то через пару дней жир вернется на свое место. Да и избыточное питание быстро нивелирует результат.

- Раз речь зашла о питании, то, кстати, почему вы ничего не говорите о диете? Разве строгая диета — не действенный метод?

— Диеты эффективны при общем увеличении массы тела, когда жировая прослойка равномерно распределена по всей площади.

Если же у стройной девушки с тонкой талией значительные наросты на бедрах, называемые "галифе", или у молодой, достаточно хрупкой женщины большие складки на животе, то это — свидетельство нарушения важнейшего внутреннего процесса — жирового, или липидного, обмена.

При таком локальном отложении жира диета бывает недостаточно действенной. Нужен массаж или липосакция.

- Неоднократно сталкивалась с двумя странными мнениями: во-первых, что лучший массажист — сильный мужчина с огромными руками, во-вторых, что сеансы ручного массажа только тогда эффективны, когда вызывают болевые ощущения.

— Оба утверждения — распространенные мифы. Сила в массаже не имеет большого значения. Важнее знания анатомического строения, умение ритмично и без устали работать обеими руками и тонкость осязания. Для усиления воздействия массажист использует не силу рук, а вес собственного тела.

Во время массажа не должно быть больно. Эффективен только массаж, который воздействует на расслабленное тело, а боль и расслабление несовместимы. Но после первых сеансов могут появиться покраснения, исчезающие через час, а при глубоком массаже, корректирующем фигуру, и небольшие отеки, которые проходят в течение суток. Синяков оставаться не должно.

Если борьба ведется с большими жировыми слоями на нескольких участках тела, то обработка производится частями, раздельно. К примеру, живот и бедра массируются в один день, в следующий раз — спина и плечи. К зоне живота можно применять мануальную терапию обычно не чаще одного раза в неделю, все другие части тела возможно массировать один раз каждые три дня.

- Можно ли заметить уменьшение своих объемов сразу после процедуры?

— При целенаправленной обработке области живота, ягодиц и бедер соответствующие круговые объемы уменьшаются примерно на 0,5-1 см за процедуру.

Измерения проводятся на вторые сутки после сеанса, когда исчезнут отеки. В первые 5-6 процедур уменьшение объемов происходит достаточно быстро, затем, по мере ликвидации жировых отложений, темп уменьшения объемов снижается.

- Существуют ли противопоказания?

— Это миомы и различные опухоли, которые в силу послемассажного улучшения кровообращения могут получить толчок к росту. При варикозном расширении вен необходима консультация флеболога.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.