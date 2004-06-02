Как правильно выбрать обувь?

Кому из женщин неведомы усталость в ногах, боли, отеки, дискомфорт, вызванные неудобной обувью? Как же правильно выбрать обувь? С этим вопросом мы обратились к менеджеру-консультанту фирменного московского магазина "Портмода"на Покровке Алексею Мишину.

Обувь должна быть стильной и удобной

Стиль не значит только внешние качества. Стиль в обуви — это удобство, прочность и элегантность. С эстетической точки зрения обувь должна дополнять костюм, быть элегантной и красивой, с медицинской точки зрения — соответствовать гигиеническим требованиям, предохранять стопу от повреждений, не затруднять движений.

Внутренние размеры и форма обуви должны соответствовать размерам и форме стопы. В противном случае стопа будет деформироваться, появятся мозоли. Мозоли, натертые дважды на одном месте, переходят в разряд хронических, с которыми не так просто бороться.

Как правильно выбирать обувь?

При ходьбе стопа изменяет свои размеры, поэтому внутренние параметры обуви должны быть чуть больше стопы в спокойном состоянии. Подбирая новую обувь, необходимо примерять ее стоя, желательно сделать несколько шагов или потоптаться на месте. Пальцы в обуви должны располагаться совершенно свободно, чтобы ими можно было шевелить. В области большого пальца с внутренней стороны носка желателен небольшой припуск, что предотвратит искривление большого пальца. Обувь следует выбирать днем, когда нога уже "расхожена", но еще не появились вечерняя усталость и отечность.

Не стоит носить обувь чрезмерно широкую и свободную

Такая обувь тоже вызывает нарушения кожного покрова стопы: потертости, воспаления, мозоли. Особенно вредно носить тесную обувь. Помимо мозолей, она приводит к искривлению пальцев, нарушению кровообращения и врастанию ногтей.

Как ни странно, на широкую ногу подобрать обувь легче, чем на узкую. Если обувь вам широка, следует вставить в нее специальную стельку-вкладыш или изготовить стельку самим: вырезать ее из плотной бумаги (лучше — картона) и обклеить с двух сторон мягкой плотной тканью. Такую стельку следует менять каждые два-три месяца.

Внутренние размеры и форма обуви зависят от ее предназначения. Открытые туфли-"лодочки" должны плотно обхватывать стопу, как вторая кожа, особенно в области пятки. Если "лодочки" великоваты, то при каждом шаге нога выскальзывает из туфель — это затрудняет движение, приводит к быстрой утомляемости ног и снашиванию чулок и подкладочной обувной ткани.

В туфлях-сандалиях с ремешками через подъем или туфлях на шнуровке нога удерживается внутри благодаря ремешковой опоре или шнуровке. Поэтому туфли и ботиночки могут быть чуть свободнее.

Сапоги не должны плотно прилегать к стопе. Между стопой и стенками сапог желательно расстояние в несколько миллиметров. Выбирая сапоги, особенно зимние, примеряйте их на хлопчатобумажный носок.

Каблук — 3-5 см

До сих пор много споров вызывает проблема высоты каблука. Наиболее удобна женская обувь на широком каблуке. Для ежедневной носки высота каблука должна быть 3-5 см.

Высокий каблук

Слишком высокий каблук и шпилька приводят к сильному сокращению икроножных мышц, расслаблению передних мышц и связок голени. Часто постоянное ношение высоких каблуков вызывает так называемые натоптыши — плотные мозоли на подошвах, вывихи голеностопного сустава и подвертывания стопы. Чрезмерно высокий каблук (более 12 см) может вызвать даже смещение внутренних органов, поэтому его носить следует женщинам после 22-летнего возраста.

Часто женщины невысокого роста стремятся носить туфли на высоких каблуках. Однако для постоянной повседневной носки я рекомендовал бы им платформу. Обращайте внимание на то, чтобы обувь на платформе была облегченной.

Необходимо выбирать мягкую обувь

Она гораздо быстрее принимает форму стопы. Подошва должна быть эластичной и легко сгибаться при ходьбе. При покупке туфель проверьте подошву на подвижность — постарайтесь согнуть ее руками и посмотреть, насколько легко она сгибается и не сильно ли деформируется верх ботинка.

Несомненно, самым гигиеничным и удобным материалом является натуральная кожа — шевро, выросток хромового дубления и замша. Лаковая обувь плохо пропускает воздух и влагу, поэтому ее не стоит носить летом и абсолютно не стоит пользоваться ею женщинам с повышенной потливостью ног. До ранней осени хороши тканевые туфли и легкие кожаные кроссовки.

Лаковую модную обувь желательно использовать как выходную. Здоровым ногам, переносящим любой материал, вполне подходит обувь из кожзаменителей. Не забывайте, что мягкая кожаная обувь растягивается на 2-3 мм через десять дней носки, обувь из кожзаменителей остается того же размера.

Резиновую обувь не следует носить ежедневно. На ноги обязательно надевайте шерстяные носки и вкладывайте в нее кожаную стельку.

Резиновые сапоги

Для того чтобы обувь дольше служила, за ней нужно регулярно ухаживать: мыть, вытирать насухо и просушивать вблизи батареи, но ни в коем случае не на батарее. Несмотря на множество новомодных блесков и жидкостей по уходу за обувью, самым надежным остается твердый гуталин.

В выбранной обуви вы должны чувствовать себя комфортно. Помните, любая обувь привыкает к своему хозяину и бывает впору только ему . Потому и не подошел башмачок Золушки ни ее сестрам, ни грозной мачехе…

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