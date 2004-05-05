Правила покупки солнцезащитных очков

Начинается отпускной сезон, в аптеках и маленьких киосках солнцезащитные очки в изобилии. Они, действительно, необходимы, особенно если отпуск предстоит провести в южных широтах. Но как сделать безошибочную покупку, чтобы потом не разочароваться? Об этом рассказывает медицинский обозреватель Елизавета ЛЕОНТЬЕВА.

Как выбрать солнцезащитные очки

Правила выбора солнцезащитных очков

Ошибок при покупке солнцезащитных очков делается удивительно много. Несмотря на обилие рекламы, самых необходимых, полезных сведений обычно не хватает. Начнем с того, что порядок выбора должен быть такой:

стекла

дизайн

оправа.

Но, как правило, все делается наоборот. Первым делом, женщины смотрят на красивую оправу. Безусловно, она придает дополнительные достоинства очкам.

Деловые люди, например, ценят стиль и высокое качество, поэтому есть оправы даже с добавкой драгоценных металлов. Молодежь любит дерзкий стиль оправ, который привлекает внимание своим вызывающим видом. А некоторые — не только молодежь — хотят произвести эффект, выбирая оправу из панциря черепахи, кости, дерева, других непривычных материалов. Женщин в возрасте устраивает привычный с давних лет недорогой рог.

Дизайн, как показывает практика, стоит на втором месте. А ведь он намного важнее красивой оправы. По нему вы ориентируетесь, идут ли очки к:

глазам

лицу

прическе

манере поведения

и, вообще, отвечают ли вашей индивидуальности. Особенно важно, скрывает или нет покупка ваши недостатки, подчеркивает ли достоинства. Здесь и без консультанта видно, что большие очки нехороши при мелких чертах лица, зато они скроют, например, чересчур крупный нос.

Наконец, мы дошли до стекол, которые важнее всего для здоровья и с которых надо начинать выбор. Если при покупке очков вы ставите стекла на последнее место, то, возможно, и не спросите, из чего они сделаны, какую роль выполняют, могут ли хорошо защитить глаза.

Кстати, от чего мы защищаем глаза? Спросите любую женщину, и почти каждая ответит, что от:

слепящего солнца

яркого солнечного света.

Да, многие считают, что линзы солнцезащитных очков предохраняют только от слепящего света, поэтому выбирают очки потемнее, особенно если лето выдалось знойным. Но ведь это не самая большая проблема. Если свет раздражает, глазам в очках спокойнее, они меньше устают, не слезятся. Особенно это важно с возрастом.

Но в принципе наш орган зрения за сотни тысяч лет адаптировался к солнечному свету, поэтому зрачок, сужаясь и расширяясь, сам умеет регулировать его дозу. Правда, если вы вдруг окажетесь среди слепящих снегов или в жарких песчаных краях, "очки от света" не помешают.

Цели солнцезащитных очков

Но солнцезащитные очки созданы главным образом совсем для других целей. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения могут вызвать куда более серьезные проблемы со зрением, чем свет. Когда вы смотрите на солнце не защищенными глазами, ультрафиолетовые лучи почти полностью поглощаются:

роговицей

и хрусталиком

а частично — сетчаткой. К чему это может привести? При воздействии лучей на роговицу не исключено ее повреждение. Действие на хрусталик, как полагают специалисты, постепенно может привести к его помутнению, развитию катаракты. А если страдает и сетчатка, не исключены дегенеративные изменения так называемого желтого пятна.

Инфракрасные (тепловые) лучи также поглощаются и роговицей, и хрусталиком, но, в отличие от ультрафиолетовых, больше как раз действуют на сетчатку. Недаром ее ожог может произойти — и такие факты есть — во время солнечного затмения. В этот момент идет большой поток теплового излучения, и воздействие на сетчатку может быть очень сильным, вплоть до образования на ней рубцов. Таким образом, солнцезащитные очки не дань моде, а часто — насущная необходимость.

Покупая очки без рецепта, вы не знаете, какого цвета, какой степени затемнения они должны быть. А весь секрет в том, что степень затемнения абсолютно не связана с защитой глаз от ультрафиолета, то есть не решает главную задачу, ради которой делается покупка. Вы можете выбрать самые темные стекла, но пропускающие ультрафиолет. В итоге, из-за снижения освещенности:

глаза будут напрягаться

зрачки расширяться

и вы получите увеличенную дозу того, от чего хотели защититься.

Покупая очки без рецепта, вы не знаете, какого цвета, какой степени затемнения они должны быть

Более того, самые черные и самые светлые очковые линзы могут дать один и тот же результат. В чем же тогда секрет? Имеют значение только специальные химические добавки, которые вводятся в состав стекла или пластика или наносятся на их поверхность.

Обратите внимание на маркировку, она должна указывать очень высокий процент задержания ультрафиолета. Например, если поглощается 100% таких лучей, стоит пометка — 400 нм. Прекрасно отфильтровывает ультрафиолетовое и инфракрасное излучение темно-зеленое стекло, если оно, конечно, не поддельное. Почти столь же эффективно темно-серое стекло.

Обратите внимание на линзы

Часто спрашивают, что же дает линзам зеркальное покрытие. Оно, как правило, состоит из мельчайших металлических частиц, наносимых на поверхность. Безусловно, они снижают дозу света, но, что касается ультрафиолета — он отфильтровывается незначительно.

На некоторых очках помечено: "задерживают синий свет". Вопрос довольно спорный. По этому поводу можно сказать, что до сих пор нет достаточно убедительных подтверждений вреда синего света для глаз.

Его устранение некоторых очень раздражает. Кроме того, такие очки не подходят тем, кому необходимо очень хорошо различать цвета — это может быть связано с характером работы. Например, синее затенение мешает тем, кто шьет, вяжет, рисует.

Иногда летом приходится видеть женщин в желтых очках. Желтые линзы скорее подойдут для:

спортсменок

любителей рыбной ловли

туристов

водителей

для тех, чья работа связана с необходимостью хорошо различать удаленные предметы. Вы, наверное, замечали, что в желтых (оранжевых) очках работают и стоматологи. Но для защиты от солнца они не подходят.

Некоторые из безрецептурных очков полируются — это повышает их качество и, соответственно, цену. Но как проверить качество в отделе оптики, в магазине, на улице возле киоска? Проверить, в принципе, можно.

Для этого нужно внимательно посмотреть через них на какой-нибудь прямоугольный предмет. Возьмите очки за дужки и, держа их перед глазами, закройте один глаз. Передвигайте, не торопясь, очки вверх-вниз и вправо-влево. Следите за линиями рисунка, они при любом движении должны оставаться прямыми. Проверьте еще раз, закрыв другой глаз. Если все нормально — очки не испортят зрение. Если линии искривляются, особенно в центре, попробуйте другие, иначе проблемы со зрением не исключены.

Для того чтобы не возникли главные проблемы, важна и форма очков. Вы видите, насколько формы разнообразны, а иногда даже причудливы. С точки зрения офтальмологов, предпочтительнее та, что основательнее других защищает глаза. Это — очки с большими линзами, а еще лучше — закругленной формы. Их можно назвать "окружающие глаза", то есть защищающие и спереди и сбоку.

Дешевенькие пластиковые очки без маркировки должны вас насторожить, они могут увеличить проникновение в глаза ультрафиолетовых лучей

Если позволяют средства, лучше заказать очки с:

облегченными стеклами

или облегченным "пластиком".

Вторые обойдутся дороже, но зато они будут, по крайней мере, вдвое легче обычных. В жаркий день это удобство будет иметь важное значение. Кроме того, пластиковые более ударопрочны. А чтобы на вашей оптике не появлялись царапины, при изготовлении попросите нанести на нее специальное покрытие.

Немаловажно расспросить офтальмолога, нужны ли очки вам вообще. В средней полосе многие обходятся без них. Местные жители южных широт тоже чаще всего ими не пользуются — срабатывает приспособительная реакция. А в принципе местным жителям любой широты, которые не намерены путешествовать, больше подойдут защитные очки со средней степенью затемнения. Если солнце не очень беспокоит, можно приобрести "хамелеоны", которые темнеют на свету и светлеют в темноте. Правда, тут есть одно "но": затемнение требует около минуты, а световосстановление — 3 — 5 минут. Возможно, такая перестройка вас будет раздражать.

Само собой, нельзя носить очки-подделки. Конечно, об этом вы можете не догадываться, потому что их отрицательное воздействие бывает отсроченным, проявится не сразу. Так что, на всякий случай, покупайте или заказывайте очки в:

крупных аптеках

фирменных магазинах

или в отделе оптики своей поликлиники.

Дешевенькие пластиковые очки без маркировки должны вас насторожить, они могут увеличить проникновение в глаза ультрафиолетовых лучей, потому что вы будете постоянно расширять зрачки из-за нехватки света. И еще один существенный момент: если вы носите контактные линзы, они не защитят вас от палящих лучей. Носите линзы и очки одновременно.

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