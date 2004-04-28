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Автор Рина Миро

Почему "кесарята" отличаются от других младенцев

Здоровье » Акушерство и гинекология » Репродуктология

"Я жду ребенка и, судя по всему, мне предстоит кесарево сечение. Хотелось бы узнать о нем как можно больше". Екатерина Ванина, Москва

Почему "кесарята" отличаются от других младенцев

Мы попросили выполнить просьбу нашей читательницы кандидата медицинских наук, заведующую отделением патологии беременных Клиники акушерства и гинекологии ММА им. И. М. Сеченова Елену Ляшко.

В каких случаях рекомендуются роды с помощью кесарева сечения? Может ли женщина сама выбрать этот вид разрешения от бремени?

Кесарева сечения нельзя избежать, если роды через естественные родовые пути невозможны, так как угрожают жизни матери и ребенка. Его нередко применяют и в тех случаях, когда женщина могла бы родить нормальным способом, но при этом она сама или ее малыш подвергаются большому риску.

Оперативное вмешательство, скажем, необходимо при неправильном прикреплении плаценты к матке, или когда функция плаценты нарушена и ребенок страдает от недостатка кислорода и предпочтительно, если у женщины слишком узкий таз или оказывается, что размеры плода намного больше тазового отверстия женщины.

Некоторые хронические заболевания также могут стать поводом для кесарева сечения, как и тяжелый, нарастающий токсикоз второй половины беременности. По мере наблюдения за беременностью порой выясняется, что ребенок плохо прибавляет в весе и слишком слаб для того, чтобы пройти через материнские родовые пути, и тогда ему тоже противопоказано подобное испытание.

При кесаревом сечении малыша вынимают из материнского чрева за 5 — 10 минут, когда он еще не совсем готов к выходу на свет. Организм таких детишек вынужден тратить силы на адаптацию уже после рождения, и его созревание происходит медленнее. Внешне они ничем не отличаются от детей, рожденных обычным способом, но врачи-педиатры детских отделений родильных домов с первого взгляда отличают "кесарят" от других младенцев.

Для женщины кесарево сечение не проходит бесследно, как и любая другая операция. Эта к тому же сопровождается особенно большой кровопотерей, так как матка во время беременности обильно снабжается кровью и ее сосуды увеличиваются. Никто не может заранее гарантировать отсутствие осложнений и после самой операции, и после наркоза.

Много ли женщин производят детей на свет посредством кесарева сечения?

— На сегодняшний день почти каждая пятая из женщин, готовящихся к материнству, подвергается такой операции. А в таких клиниках, как наша, где есть специализированные отделения патологии беременных, они составляют около 40%. Это связано с тем, что там находятся женщины с тяжело протекающей беременностью и те, для которых это последний шанс иметь ребенка. Кроме прочих, к нам попадают женщины, зачавшие из пробирки, и те, кто ждет ребенка после долгого лечения от бесплодия.

Как происходит подготовка к этой операции?

— Пожалуй, так же, как и ко всякой другой. При запланированном кесаревом женщина попадает в роддом заранее. Накануне вечером будущей маме рекомендуется ничего не есть, на ночь ей делают очистительную клизму и дают снотворное, чтобы она хорошо поспала и набралась сил. Утром перед операцией ей снова очищают кишечник и затем вставляют катетер, чтобы освободился мочевой пузырь. На операционном столе с помощью приборов обследуется состояние ребенка, обрабатывается антисептическим веществом место предстоящего разреза. Затем дается наркоз и начинается операция.

В операционной
В операционной

 Говорят, что существует два вида наркоза: общий и местный. Что они собой представляют, и какой из них лучше для матери и ребенка?

— У нас используют в основном общую анестезию, когда усыпляющая смесь вдыхается через маску или через вставленную в дыхательное горло трубку. Такой наркоз очень быстро действует, и врачам с ним работать значительно удобнее. Бывает, что он невозможен для женщины из-за особенностей строения органов дыхания или их заболеваний или оттого, что ее организм не поддается общему наркозу. Тогда применяют эпидуральную анестезию. В позвоночный канал будущей мамы иглой вводится вещество, которое начисто лишает чувствительности нижнюю часть тела, начиная с грудной клетки, но не сразу, а в течение получаса. Поэтому этот вид наркоза не годится для экстренных случаев.

Возможно, в некоторых больницах сейчас и предлагают женщинам сделать эпидуральную анестезию, которая привлекает их тем, что можно, оставаясь в сознании, следить за ходом операции и увидеть собственного ребенка сразу же после рождения. Но к ней следует отнестись с большой осторожностью. Врач, делающий укол между позвонками, должен в совершенстве владеть этой техникой, иначе может нанести непоправимый вред, вызвав нарушения в позвоночнике женщины. К тому же следует знать, что этот способ анестезии противопоказан людям с травмированным позвоночником и остеохондрозом.

 Я читала, что за границей при таких операциях может присутствовать муж. А как у нас?

— У нас — нет. Может быть, у зарубежных мужчин необычайно крепкие нервы или они проходят специальную подготовку. Ведь кесарево сечение — полостная операция со всеми ее внешними проявлениями. Человеку неподготовленному наблюдать ее не слишком приятно. Когда у нас бывают на стажировке студенты-медики старших курсов ММА, то даже из них некоторые не выносят увиденного, и им становится плохо. А когда медицинский персонал занят родами, он не может позволить себе терять время на то, чтобы приводить в сознание мужа.

 Как скоро женщина приходит в себя после операции и когда может увидеть ребенка? Долго ли испытывает боль?

— Практически сразу же после того, как зашит разрез, женщину начинают тормошить, она просыпается и покидает операционную, будучи в сознании. Как правило, в этот же день она уже может встать с кровати и передвигаться самостоятельно. После общего наркоза маме удается увидеть ребенка лишь на вторые-третьи сутки, когда его приносят на первое кормление. Если у обоих все хорошо, их выписывают из больницы уже на 6-7-е сутки.

хирургия
На матке остается рубец, и последующие беременности у женщины могут протекать с осложнениями

Во время операции кесарева сечения разрезается живот, пересекаются нервные окончания кожи и тканей, травмируется матка. Первые несколько дней после операции болезненные ощущения могут вызывать любые попытки перевернуться на другой бок в постели, глубоко вдохнуть или кашлянуть. Нередко женщин, перенесших кесарево, мучают кишечные газы, вызывающие острую боль, в этом случае им помогает газоотводная трубка или клизма. После выписки врачи рекомендуют новоиспеченным мамам делать специальные упражнения, помогающие им прийти в норму, и уже через месяц-полтора женщина вообще может забыть об операции.

 Каковы последствия кесарева сечения для женщины?

— Ее организму потом приходится тратить силы на восстановление, что его, конечно, ослабляет. На матке остается рубец, и последующие беременности у женщины могут протекать с осложнениями. Порой возникает плацентарная недостаточность, из-за которой нарушается питание плода, так как рубец мешает полноценному кровоснабжению. Повторные роды в основном также проходят путем кесарева сечения. Рубец на матке может помешать нормальному появлению ребенка на свет, особенно если плацента прилегает именно к нему.

В Москве существуют клиники, где женщины рожают естественным способом, несмотря на то, что ранее прошли через кесарево. Там разработаны специальные методики, и роды проходят с минимальным риском. Но в других местах, в том числе и в нашем отделении, это не практикуется. Причина, по которой женщине были противопоказаны нормальные роды, нередко остается, и в этих случаях, если она опять захотела иметь ребенка, повторной операции не избежать.

 Как выглядит послеоперационный шов, не помешает ли он носить открытый купальник?

— При операции кесарева сечения обычно делается поперечный разрез над лобком. Затем он зашивается подкожным швом современными и качественными шовными материалами. Остается лишь тонкая ниточка, которая едва заметна даже в самом откровенном купальнике.

Кесарево сечение
Кесарево сечение. Шов

Но иногда у женщин в силу особенностей их организма возникают уродливые келоидные рубцы. Они винят во всем хирурга, что, мол, плохо зашил, а он тут совершенно ни при чем, так как предусмотреть такой вариант невозможно. Но особо горевать по этому поводу не стоит — сейчас существуют косметические способы устранения келоидных рубцов.

Людмила КОЧУБЕЙ
"Женское здоровье"

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Кесарево сечение
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы елена ляшко беременность
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