Как правильно ухаживать за кожей в бане

Одно из любимых занятий женщин в бане — маски. Секретами ухода за кожей в бане делится опытный работник московских Сандуновских бань, мойщица-массажистка Надежда Сафонова.

Баня создает идеальные условия для ухода за кожей

Жаркий пар целебно влияет на тело, открывает поры, стимулирует циркуляцию крови. Основной принцип бани — термическая контрастность. Такое закаливание — отличная зарядка для сердечной мышцы, гимнастика для сосудов и капилляров, питающих кожный покров. После парной кожа становится мягкой, гладкой и бархатистой. И лучше места для наложения масок трудно придумать.

Основной закон банных масок — применение их только на чистое, расслабленное тело. Используются маски в перерывах между парными, которые составляют не менее 15—20 минут. Поры открыты и готовы интенсивно впитывать целебные вещества. В бане можно, конечно, применять готовые кремы и маски, предлагаемые нам разными косметическими фирмами. Но я бы советовала оставить их для домашних процедур, а в бане "побаловать" свое тело масками из натуральных продуктов.

Сначала кофейная гуща для глубоко очищения

Цель первой маски — глубокое очищение кожи, устранение мертвых кожных клеток. Отличное отшелушивающее средство — кофейная гуща, которая остается в кофейнике или кофеварочной машине. Для мягкости в гущу можно добавить столовую ложку распаренного кипятком геркулеса. Для очищения жирной кожи в любую маску следует добавить соль и соду в равных пропорциях. Для очистки грубых участков тела — подошв, локтей, коленей — смягчите их небольшим количеством лимонного сока и натрите смесью соли и соды.

Геркулесовая маска

После отшелушивающих процедур кожа готова для питательных и увлажняющих масок. Отлична геркулесовая маска: геркулес заваривают молоком или водой, добавляют оливковое масло и желток. Молочная маска состоит из смеси творога и сметаны.

Увлажнение свежим кефиром и питательные маски из овощей и фруктов

Очень приятная процедура — увлажнение тела свежим кефиром. Для питательных масок пригодны практически все овощи и фрукты. Хороши маски из огурца, помидора, тыквы, банана, киви. Овощные и фруктовые маски особенно насыщены витаминами. Великолепно смягчает и тонизирует кожу мед, но с ним нужно быть чрезвычайно осторожным тем, у кого близко расположены сосуды. Всем без исключения полезно наносить мед на губы.

Маска для лица

Бытует ошибочное мнение, что маски лучше впитываются в парной. При высокой температуре маски не впитываются, парная направлена на потоотделение, на отдачу влаги, а не на всасывание. С первыми каплями пота маска сойдет, нарушив гармонию парных запахов. Между парными позволительно повторять наиболее приятные для вашей кожи маски, а можно смело экспериментировать — накладывать разнообразные питательные вещества. После всего цикла банных процедур не рекомендуется втирать в тело крем, как мы это делаем после ежедневного душа.

Важно правильно подготовить тело к маскам

После парной необходимо облиться холодной водой. Для терморегуляции кожи поток воды должен быть обильным, и потому купание в бассейне и обливание из тазика эффективнее душа. Не пересиливайте себя — если вам кажется ужасной даже мысль о ледяном бассейне, ополоснитесь прохладной водой. Затем, промокнув тело полотенцем, не вытираясь насухо, массирующими, мягкими, круговыми движениями нанесите маску и полежите неподвижно, закрыв глаза.

На закрытые веки можно положить компрессы из отвара ромашки, крепкого чая или тертого картофеля. Маски с тела смываются через 5 — 7 минут, с лица и шеи — через 10 — 15. Перед парилкой тело растирается насухо, так как влажная кожа конденсирует жаркий пар и помимо неприятных ощущений можно получить ожоги. Очищая и питая кожу, вы снимаете с себе груз напряженности и усталости, испытывая истинное блаженство и прилив сил.

Елена ФЕДОРЕНКО

"Женское здоровье"

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