Полезные свойства берёзы для лечения болезней и поддержания красоты

В березе полезно все: березовый сок, почки, листья, кора, гриб "чага". О том, как укрепить здоровье с помощью этого целебного дерева, рассказывает врач центральной поликлиники г. Долгопрудного Вера Крюченкова.

Свойства берёзы в народной медицине

Берёзовый сок для поддержания иммунитета

Березовый сок, собранный ранней весной, обладает общеукрепляющим действием, повышает сопротивляемость организма. Его пьют по 1-2 стакана три раза в день в течение 1-1,5 месяцев.

При спазмах и расстройстве желудка, язве желудка

Помогает настой березовых почек. 2 чайные ложки почек заварить, как чай, в 1 стакане кипятка. Выпить за 2 дня в 3 приема. Настойка почек березы способствует заживлению язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Залейте 50 г почек 500 мл водки и дайте настояться в течение 10 дней. Принимают настойку по 1/2 — 1 чайной ложке с водой 3 раза в день за 15 — 20 минут до еды. Ватку с настойкой также прикладывают к больному зубу.

Березовые почки как кровоостанавливающее средство

Отвар и настойка березовых почек являются народным кровоостанавливающим и ранозаживляющим средством.

Отвар готовят из 1 чайной ложки березовых почек и половины стакана кипятка. Для настойки берут 25 г почек на 100 мл спирта и настаивают смесь в течение 8 дней.

Отвар, приготовленный из 10 г почек на стакан воды, дают женщине во время менструаций для облегчения отхождения крови, а в послеродовом периоде для облегчения и ускорения послеродового очищения.

Настой почек березы пьют при отеках: 1 столовую ложку почек залить 1/2 литра кипятка, настоять в течение часа, процедить. Пить по 1/2 стакана 4 раза в день до еды.

Почки берёзы

Использование свойств берёзы в косметике

Полезные вещества белоствольной красавицы с давних пор используются в народной косметике. В русских деревнях девушки и женщины выходили в лес умываться березовым соком, чтобы придать лицу свежий, здоровый вид. Освежающий весенний сок издавна применялся для выведения веснушек и пигментных пятен, для лечения угрей, экземы. Для ухода за сухой, жирной, проблемной кожей можно использовать следующие "березовые" снадобья.

Лосьон для сухой кожи

2 стакана березового сока вылить в стеклянную банку, смешать со столовой ложкой меда, 1 чайной ложкой поваренной соли. После растворения соли смесь процедить через ткань, затем вылить в бутылку и добавить туда 1 стакан водки. Ватным тампоном смачивают кожу лица и не вытирают в течение 1-2 часов. Этого количества хватает на год. Лосьон можно использовать для компрессов и при нормальной коже.

Лосьон для сухой и чувствительной кожи

Разотрите сухие березовые почки и залейте спиртом или водкой в соотношении 1:5. Настаивайте около недели в плотно закрытом флаконе, затем слейте. Лосьоном протирают лицо, затем наносят питательный крем.

Крем для сухой и нормальной кожи

По 1 столовой ложке настоя почек березы и листьев крапивы залить кипятком (100 мл), добавить 50 г сливочного масла или столового маргарина, 10 г пчелиного воска и 1 столовую ложку растительного масла. Распарить смесь на водяной бане и добавить 1 чайную ложку раствора витамина А.

Мазь для очень сухой кожи

Растопите ланолин и смешайте его со спиртовой настойкой почек в соотношении 1:2. Когда ланолин остынет, слейте избыток жидкости. Эта мазь может с успехом использоваться при раздражении и воспалении кожи.

Настой для ухода за жирной кожей лица

Приготовьте настой из 1 столовой ложки березовых почек, 5 чайных ложек воды и 2 столовых ложек отвара листьев березы. Настоем протирают кожу.

Соком березы ополаскивают голову для поддержания здорового состояния кожи, удаления перхоти и улучшения роста волос.

Для укрепления и оздоровления волос 2 столовые ложки мелко нарезанных листьев березы заливают 200 мл кипятка, настаивают 15—20 минут, затем процеживают. Полученным настоем ополаскивают волосы после мытья головы. Процедура проводится 2-3 раза в неделю в течение 1 месяца. Ополаскивание настоем из березовых листьев укрепляет волосы, делает их блестящими и шелковистыми. Полезно при жирной перхоти.

Хорошо стимулирует рост волос настой из почек и листьев березы.

1 столовую ложку почек и листьев березы заливают 300 мл кипятка, настаивают 2 часа, затем процеживают. Настой втирают в кожу головы после каждого мытья волос. А от выпадения волос используют отвар березы при мытье головы.

При воспалении глаз оказывают помощь примочки из отвара почек березы.

3 — 5 г сухих почек или 8 — 10 г сухих листьев залейте 0,5 л горячей воды, прокипятите 15 — 20 минут. Затем процедите и доведите объем до исходного. Если у вас быстро устают глаза и вокруг них появляются морщинки, эффективным средством борьбы являются холодные примочки из настоя листьев березы.

Рената БАРДИНА

"Женское здоровье"

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