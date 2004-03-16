Геркулесовая каша и луковый суп спасут от климакса

Наше физическое здоровье очень зависит от душевного состояния. И наоборот. Мы беседуем об этом с врачом функциональной диагностики первой категории медсанчасти № 16 г. Санкт-Петербурга Валентиной Викторовной Бертовой.

Приливы при климаксе Как облегчить состояние при климаксе

— Часто бывает, что женщина ни с того, ни с сего расклеивается. Ничего не радует, все валится из рук, болит голова, мучает бессонница. И все это на фоне относительного благополучия, отсутствия стрессов. К вам приходят такие пациентки?

— Не только приходят, я их так и называю — мои. Очень часто это женщины в самом начале климакса. Они еще сами не поймут, что с ними, а организм уже включился в долгую и мучительную перестройку. Я обследую таких женщин и ненавязчиво советую:

посетить гинеколога

сделать электрокардиограмму

Нередко они удивляются, даже ропщут: при чем тут гинекология, если мне белый свет не мил?

— Ну и какое же вы рекомендуете лечение при таком распространенном диагнозе — "белый свет не мил"?

— Как раз и объясняю, что такого диагноза не существует.

Женщина здорова, все, что с ней происходит, — естественно, через это проходят все. Главное — не распускаться и всегда думать о себе как о человеке воспитанном и тактичном.

— Наверное, это как раз самое трудное. Порой кажется наоборот — выговоришься и легче.

— Серьезное заблуждение. Выпустить пар — это обязательно обидеть своих ближних. Слово — не воробей. А сколько слов острыми стрелами вонзаются в сердца наших родственников и годами торчат там боль, горькая обида, недопонимание.

Дорогие мои, говорю я своим пациенткам, потенциальным или уже состоявшимся свекровям и тещам, щадите своих детей, держите себя в узде и помогайте себе проверенными средствами.

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Геркулесовая каша творит чудеса

— Что же это за средства такие, Валентина Викторовна?

— Каша. Самая обыкновенная каша на воде.

— Интересный поворот. Я-то думала, вы сейчас будете прописывать успокоительные чаи, валерьянку, пустырник.

— А я настаиваю на каше. Геркулесовая каша способна прямо-таки творить чудеса. Она:

очищает желудок

налаживает работу кишечника

легко усваивается

нормализует работу почек

благоприятна для печени

всей гинекологии и так далее.

Геркулесовая каша очень полезна для женского здоровья

Регулярное употребление каши приводит весь наш организм в гармоническое состояние, а в здоровом теле — здоровый дух, как вы знаете.

— Но ведь одну кашу есть — это же надо терпение.

— Не надо есть одну кашу.

С вечера две столовые ложки геркулеса заливаете половиной стакана холодной воды, утром, до завтрака, ставьте ее на плиту, десять минут поварится — и приятного аппетита. Но не больше десяти минут, это очень важно.

Съели, подождали еще минут десять — и пожалуйста, завтракайте. Кофе, бутерброды, яичница.

— А в кашку можно для вкуса добавить ложечку меда, варенья, джема?

— Ни в коем случае. И солить кашу нельзя, иначе меняется ее формула, и она уже будет не так полезна. Я ведь не изобрела велосипед.

О пользе геркулесовой каши на воде много писали профессор Лекарь и профессор Соколовский. Они были настоящими пропагандистами каши, собрали много доказательств ее неоспоримой пользы. А я только продолжаю их работу.

"Лечиться" кашей надо три месяца

— Валентина Викторовна, что же получается: ешь, свекровь, геркулесовую кашу на воде и обеспечишь себе полный альянс с невесткой?

— Очень часто женщины мой совет есть кашу воспринимают скептически. А я продолжаю твердить: каша, каша. Да, не очень вкусно, да, нужна привычка, но попробуйте. Пачка геркулеса в среднем стоит рублей пятьдесят, какой тут риск!

Через месяц приходят — ой, и правда, хорошо, и высыпаться стала, и раздражительности поубавилось, да и цвет лица улучшился. Молодеют от каши мои бальзаковского возраста пациентки.

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Луковый суп очищает организм

— А сколько времени надо "лечиться" кашей?

— Хорошо бы месяца три. И хорошо бы еще и луковый суп поесть.

Варить его просто: в два литра кипящей воды добавить порезанные кусочками овощи — картошку, капусту, можно цветную, лук репчатый, всего по 300 г, и моркови 100 г. Ровно десять минут суп кипит. Если давление нормальное, можно его посолить, если повышенное — лучше есть несоленым. Замечательное блюдо.

Оно очищает организм лучше всяких хитроумных и дорогих препаратов. И вся гинекология от него приходит в восторг. Суп да каша — пища наша, — говаривали на Руси.

— А суп можно сочетать с другими блюдами?

— Сколько угодно. Съели супчик, а на второе и котлетку не грех или блинчики. О пользе луковых супов хорошо знают французы, это их национальное блюдо. Уж не потому ли француженки — эталон красоты и изящества?

— Как все, оказывается, просто. Ешь обычную геркулесовую кашу и луковый суп и избавишься от многих неприятностей.

— И, главное, избавишь своих близких от своих перепадов настроения. У женщин:

улучшается настроение

появляется доброжелательность

голова ясная

ненавистные жировые "сбережения" исчезают, подбирается фигура

Луковый суп отлично очищает организм

— Неужели сто плюсов и ни одного минуса?

— А вы попробуйте, сами убедитесь. Я всех своих знакомых приучила начинать день с геркулесовой каши, а в обед съедать немного лукового супа. Его можно и впрок сварить, дней на пять.

Бывает, захандрю, пожалуюсь приятелям: что-то мне ни до чего, а они сразу же: кашу ела? А луковый суп? И начнут перечислять мне их преимущества.

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