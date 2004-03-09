Луковые маски для лица и волос

О том, как можно использовать репчатый лук в домашних условиях в лечебных и косметических целях, рассказывает врач Ангелина Ершова.

Для обезжиривания кожи лица хорошо применять маску, которая сушит кожу, впитывает ее выделения: из двух головок натертого репчатого лука выжать сок, добавить столовую ложку сока лимона. Наложить маску на 20—25 минут, затем смыть ее теплой водой и затем ополоснуть лицо холодной.

При жирной коже подойдет и такая маска. Смешайте лук с 6-процентным столовым уксусом (1:1). Смочите смесью салфетку и наложите ее на лицо на 15—20 минут.

подойдет и такая маска. Смешайте лук с 6-процентным столовым уксусом (1:1). Смочите смесью салфетку и наложите ее на лицо на 15—20 минут. Для сухой и нормальной кожи полезна медово-луковая маска. Смешайте свежевыжатый сок репчатого лука с медом в соотношении 1:1 и нанесите смесь на лицо на 15 — 20 минут.

полезна медово-луковая маска. Смешайте свежевыжатый сок репчатого лука с медом в соотношении 1:1 и нанесите смесь на лицо на 15 — 20 минут. Для очень сухой кожи испечь две луковицы, растереть их, чтобы получилось пюре, и добавить две столовые ложки меда. Маска наносится на предварительно очищенную кожу лица на 15-20 минут. Снимают ее влажной салфеткой.

Лук лечит дефекты кожи

При огрубевших лишаях на лице вам поможет свежий сок репчатого лука. Смазывайте им пораженный участок 2-3 раза в день. Веснушки можно устранить или сделать малозаметными, если протирать лицо утром и вечером соком репчатого лука. Для борьбы с пигментными пятнами и веснушками свежевыжатый сок лука смешивают с равным количеством разжиженного меда и наносят в виде маски на лицо. Через 20 минут маска снимается влажным тампоном. Такие маски делаются ежедневно до получения желаемого эффекта.

Репчатый лук может быть использован для отбеливающих масок. Свежий репчатый лук измельчите на терке, смешайте со взбитым белком (берется равное количество) и нанесите на лицо. На веки накладывается примочка с настоем ромашки. Маска снимается холодной водой. Маски делаются ежедневно до побледнения пятен.

При жирной коже с веснушками хороший эффект дает и ежедневное протирание кожи лица свежеразрезанной луковицей 2-3 раза в день. Более быстрого обесцвечивающего эффекта можно достигнуть протиранием лица смесью лукового и огуречного сока (в равном соотношении).

Уход за волосами

В уходе за жирными волосами полезно перед мытьем втирать в корни волос (по пробору, раздвигая их по рядам) смесь, полученную из сока лука и касторового масла (по 2 ложки каждого компонента). Затем укутывают голову полиэтиленовой косынкой, а сверху — махровым полотенцем или теплым платком. Через 30 — 40 минут голову моют. Для жирных волос рекомендуется настойка лука на водке. Готовят ее из луковицы, разрезанной пополам и залитой 1/2 стакана водки. Смесь настаивают 14 дней. Затем втирают в кожу головы давящими массажными движениями.

Для укрепления волос при их обильном выпадении в кожу головы ежедневно втирают свежий луковый сок или кашицу из измельченной луковицы, а также сок чеснока (втирания лука и чеснока чередуются). После втирания на 1-2 часа делают теплый компресс, а затем голову моют соответствующим типу волос шампунем. Такая процедура не только улучшает рост волос, но и помогает в лечении облысения. К тому же волосы приобретают красивый блеск, становятся мягкими и шелковистыми. Курс включает 15 — 20 втираний.

Для укрепления волос и против перхоти используют и настой шелухи: 25 г шелухи лука заливают 0,5 л кипятка, настаивают 15 минут. Настоем ополаскивают голову после мытья. Настой шелухи репчатого лука, приготовленный в соотношении 1:20, применяется и при сухой себорее, сопровождающейся зудом и выпадением волос. Полученным настоем моют голову или втирают его в кожу головы два раза в неделю, курс лечения 10 — 15 процедур.

Для слабых редеющих волос хорошо делать питательную маску из сока луковицы, яичного желтка, столовой ложки репейного масла, чайной ложки меда и двух чайных ложек жидкого мыла. Все хорошо перемешать и нанести смесь на кожу головы. Покрыть голову полиэтиленовой пленкой, а сверху — теплым платком и через 1-2 часа вымыть.

луковая маска для волос

Для окрашивания светлых волос можно использовать отвар чешуи лука. При этом волосы приобретают яркий золотистый тон. Для приготовления настоя 30-50 г чешуи лука прокипятите в 200 г воды в течение 20 минут. Процедите.

Отваром смачивайте волосы после мытья. Если волосы не прокрасились, повторяйте процедуру до тех пор, пока не добьетесь нужно эффекта. Этим отваром можно подкрашивать и поседевшие белокурые волосы. Не бойтесь использовать лук в уходе за волосами из-за его неприятного запаха. Он уничтожается мытьем волос в горчице.

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