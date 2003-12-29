Маски красоты для русских императриц

Рассказывает знаток русской истории, московский специалист, кандидат искусствоведения Нина Иваницкая.

Русские царицы и знатные дамы были большими модницами

Они ежедневно подкрашивали лица, пользовались пудрой, румянами, карандашами для бровей и губной помадой. Символом красоты был образ, воспетый в русских народных сказках: "Лицо — белое, как снег, щечки — румяные, как маков цвет, брови — черные, с соболиным отливом". Этому образу стремились подражать вплоть до середины девятнадцатого века.

Дамы не выходили из дома, а царицы не покидали своих опочивален, не нанеся на лицо плотный слой белой пудры, не нарумянив щек и не нарисовав брови. Тайны приготовления косметических средств хранились строго, передавались самым близким подругам, нередко становились смыслом задушевных доверительных бесед.

Основу пудры долгое время составляла мука. Это было не слишком удобно, потому что царственные наряды покрывались белоснежной пыльцой, а на прогулках налет пудры переносился ветром на камзолы кавалеров.

В восемнадцатом веке был завезен в царские покои из Англии рецепт стойких белил, которые использовались на протяжении столетия. До густой пены взбивался яичный белок, в него добавляли размолотую яичную скорлупу, соль и белый мак. Этой густой массой, разбавленной маслом, намазывали лицо. А затем на эту клейкую основу наносили слой мела или извести. Этот же состав, разбавленный родниковой водой вместо растительного масла, использовали вместо мыла.

Анна Иоановна предпочитала такую крем-пудру: растертую в пыль пшеницу с добавлением цинковых белил. Брови женщины всех сословий рисовали сажей, разведенной спиртом. В доморощенной косметике самыми щадящими средствами были румяна и помада, которые изготавливались из молотой сухой свеклы, морковно-свекольного сока и глицерина.

Маски для цариц: от чечевицы до сорочьих яиц

А чтобы царская кожа не портилась, не становилась сморщенной и вялой, активно использовались маски. Одна из самых популярных, которую предпочитала Елизавета Петровна, — чечевичная маска: в растительное масло добавляли размоченные и растертые горох с чечевицей, взбитый белок и высушивали в печи. Затем разводили теплым молоком.

Исключительным средством считался мед. Он смешивался с толокном, рисовой мукой, размоченной фасолью. Екатерина Великая ежедневно протирала лицо медом, а затем наносила на кожу гусиный жир или свиное сало.

Жены Петра Первого — и тихая Евдокия Лопухина, и разбитная Екатерина Первая — пользовались "мясными" масками, известными со времен Ивана Грозного. Они обкладывали перед сном лицо парной телятиной. Смывали ее подогретой кровью теленка. Кожа становилась мягкой и гладкой. Анна Иоановна протирала лицо и шею кусочками парной печени и теплым коровьим топленым маслом.

Екатерина II Великая

Екатерина Великая утром и вечером умывалась кусочками льда. Она же ввела моду на повальное увлечение фруктовыми масками. Перед излюбленным утренним кофе императрица часто втирала в лицо и область декольте яблочное пюре и, кстати, обязательно съедала не менее пяти кислых яблок в день.

Очищающей питательной маской считалась маска из земляники. Раздавленным ягодам давали застыть на лице, а затем смывали их жирными сливками. Любили знатные особы понежиться в ванной из клубничного компота. Такая ванна предпочиталась древней традиции принимать ванны из парного молока. Елизавета Петровна для белизны лица и тела натиралась перед баней соком огурца и квашеной капусты.

Для уничтожения веснушек и пятен на теле эффективными средствами считались растертые сорочьи яйца или цветы одуванчика, настоянные на водке. Прыщи сводили соком калины и бузины. После маски на кожу наносили крем, в который входили жир, мед, глицерин и ароматические вещества.

Тамара ПИЛЯВСКАЯ

"Женское здоровье"

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.