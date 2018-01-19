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Автор Анастасия Чепалда

Прощай, второй подбородок!

Здоровье » Красота » Техника красоты

Двойной подбородок доставляет немало огорчений. С ним ваше милое лицо становится некрасивым, а его выражение — надменным и неприятным.

Прощай, второй подбородок!

Как борются с досадным недостатком француженки, рассказывает косметолог из Парижа, член Европейской Лиги косметологов Шарлотта Куперман.

Для начала вспомните об осанке. Не всматривайтесь в землю на каждом шагу — так вы держите мышцы шеи и спины в напряжении, а подбородок прижат к груди. Представьте, что вы артистка и из зрительного зала за вами наблюдают тысячи глаз. Выше голову, милые дамы, а плечи и лопатки назад и вниз.

Грудь вверх и вперёд!

Секрет хорошей осанки, считают балерины и аристократические особы, в том, чтобы держать неподвижной верхнюю часть груди. Не стесняйтесь слегка выпячивать ее вперед и вверх — ваша осанка только выиграет, а для образования двойного подбородка не останется ни малейшего шанса.

Если, конечно, вы не будете переедать и пренебрегать несложными правилами гимнастики и гигиены.

Спать без подушки или на плоской

Если не хотите обзавестись двойным подбородком раньше времени, выбросите свою любимую высокую подушку. Самый оптимальный вариант — спать вообще без подушки или хотя бы на плоской. Тогда складки на шее и подбородке просто не смогут образоваться. Сейчас появились подушки, повторяющие рельеф шеи и спины. Для избавления от двойного подбородка это подходящий вариант.

Массаж "лишнего" подбородка

Чтобы размять образовавшуюся жировую ткань, не ленитесь регулярно делать массаж. Действовать лучше сразу двумя руками, обходя область щитовидной железы. Для усиления эффекта полезно использовать антицеллюлитный крем. Итак, встаньте перед зеркалом.

Подушечки первых пальцев положите на подбородок, а вторыми и четвертыми подхватите его снизу. Поглаживающие движения начните с середины подбородка, при этом вторыми и четвертыми пальцами как бы приподнимайте подбородок, а потом плавно опускайте вниз. Движения продолжайте от середины подбородка к ушным раковинам.

Разминайте мышцы щек и подбородка, действуя поочередно обеими руками сначала на левой стороне лица и подбородка, потом на правой. Внутренней стороной первого и четвертого пальцев захватывайте кожу и подкожные мышцы, слегка щипая их. Не оттягивайте кожу, а только слегка прижимайте. Действуйте последовательно по трем линиям:

  • от середины подбородка к мочкам,
  • от углов рта к центру подбородка,
  • от крыльев носа к ушным раковинам.

Тыльной стороной второго и пятого пальцев разминайте кожу подбородка по кругу по направлению от скул к середине рта. При этом слегка пощипывайте кожу подбородка одновременно обеими руками по трем горизонтальным линиям: от середины подбородка к мочкам, от углов рта к ушам, от крыльев носа к скулам.

двойной подбородок
Двойной подбородок: до и после массажа и упражнений

Гимнастика против двойного подбородка

Вот несколько простых упражнений, эффективных против двойного подбородка:

  • Прижмите до упора подбородок к груди, а потом с силой откиньте голову назад.
  • Кончиком языка с силой упирайтесь попеременно в верхнее небо и нижние зубы.
  • Опираясь локтями на стол, положите на руки подбородок и поднимайте его руками вверх. Затем надавите подбородком на руки и отведите их назад. При этом важно ощущать сопротивление рук.
  • Заложив за шею обе руки, поверните подбородок вправо и сделайте вдох. Теперь то же самое влево.
  • С силой выдвиньте подбородок вперед, напрягая мышцы шеи. Затем круговыми движениями шеи снимайте напряжение.

Чтобы усилить тонус кожи, после умывания поколачивайте подбородок полотенцем, смоченным в растворе:

  • 1 ст. л. соли,
  • 1 ст. л. водки,
  • 1 ч. л. уксуса или лимонного сока,
  • 1 стакана воды.

Если кожа дряблая, 1-2 раза в неделю полезен компресс из вареной картошки, растертой до консистенции сметаны с 1 желтком, 1 ч. л. меда и 1 ч. л. любого растительного масла. Компресс полезно прибинтовать к подбородку на ночь.

Для сохранения овала лица косметологи рекомендуют подвязывать подбородок эластичным бинтом на 20-30 минут каждый вечер.

Разумеется, сначала нанесите на кожу питательный крем.

Компрессы из дрожжевого теста

Хороший эффект дают и компрессы из дрожжевого теста. Делая эту простую процедуру еженедельно, можно со временем совсем избавиться от второго подбородка. Оберните шею и подбородок на манер шарфа на 15-20 минут, до того момента, как тесто начнет затвердевать, смойте остатки теплой водой.

За это время богатое витаминами группы В тесто активизирует обменные процессы в коже и жировые клетки теряют в объеме.

Если дело зашло слишком далеко и все ваши усилия тщетны, не отчаивайтесь. Сегодня можно избавиться от двойного подбородка с помощью мини-липосакции. Миниатюрные канюли под местной анестезией вводятся под кожу и через несколько минут от жировой складки не остается следа. Правда, такие операции эффективны при эластичной и упругой коже.

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Как убрать второй подбородок! 3 простых упражнения!!!
Редактор: Ольга Алексеева
Темы двойной подбородок
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