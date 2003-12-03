Как избавиться от растяжек: плюсы и минусы различных методик

Чаще всего для устранения растяжек сегодня применяют ультразвуковую терапию, мезотерапию, обертывания или шлифовку.

О плюсах и минусах различных методик устранения растяжек кожи — стрий — рассказывают ведущие специалисты известных московских косметологических центров. Если вы намерены избавиться от растяжек, то представление о способах борьбы с ними иметь необходимо. Возможные побочные эффекты, период реабилитации, расценки, реальные результаты, на которые вы можете рассчитывать, — эти и другие сведения о методиках помогут вам выбрать наиболее подходящий для вас способ лечения.

Ультразвук

Московский косметологический центр "Парацельс". Косметолог, физиотерапевт Ольга Бычкова.

— Тысячи тончайших пальчиков массируют вашу кожу, заставляя каждую ее клеточку вибрировать. Кто же этот супермассажист? Ультразвук. Вибромассаж разъединяет деформированные коллагеновые и эластиновые волокна — те самые, которые и образуют стрии.

Кроме того, ультразвук помогает препаратам, нанесенным на кожу, быстрее в нее проникать. При борьбе с растяжками таким образом обычно вводят коллагеназу — она усиливает способность ультразвука разрушать стрии.

Но разъединить неправильные волокна мало. Надо еще заставить их верно срастись. А для этого нужен строительный материал — эластин и коллаген. Тут на помощь приходят дополнительные процедуры — пилинг, питательная маска.

Пилинг фруктовыми кислотами заставляет клетки кожи усиленно производить коллаген и эластин. А маска с микроэлементами и витаминами восстанавливает поврежденный пилингом верхний слой кожи. Пилинг делают непосредственно до ультразвука, а маску — после.

В свою компанию ультразвук охотно принимает также микротоковую терапию и терапевтический лазер. Эти процедуры усиливают обменные процессы в коже и помогают ей перестраиваться.

Что ощущаем?

Ультразвук боли не причиняет. При воздействии на большие площади может возникать металлический привкус во рту.

Подобные ощущения дарит и микротоковая терапия. Помимо этого она вызывает покалывание, причем при высокой интенсивности тока довольно сильное. Самая "нежная" из этих трех физиотерапевтических процедур — терапевтический лазер — его не ощущаешь вовсе.

Во время фруктового пилинга кожу основательно жжет. Но эту неприятность компенсирует маска — ее наносят на кожу и закрывают целлофановой пленкой. Лежи себе, отдыхай.

Этот метод не для вас

Ультразвуковые процедуры нельзя проводить:

при фиброзной мастопатии,

беременности,

в период кормления,

если стоит внутриматочная спираль с металлической обмоткой.

Нельзя воздействовать на зоны, обремененные новообразованием или металлическим имплантатом. Например, при фиброзной миоме матки ультразвук на область живота не делают, а на бюст — пожалуйста. Если есть камни в желчном пузыре и/или в почках — ультразвук на живот воспрещен.

Побочные сюрпризы

При удалении растяжек с бюста ультразвуком размер груди может уменьшиться. Причем чем меньше грудь, тем стремительнее она будет "таять". На один номер ваш бюст вполне может уменьшиться.

После химического пилинга кожа наливается вишневым цветом и сохраняет эту окраску примерно два дня после процедуры. Весь этот период вас будет "радовать" также небольшое шелушение и сухость кожи.

До и после

Если предстоит ультразвук на область живота, подкрепиться можно не позже чем за час до процедуры. Нежиться в сауне и загорать после химического пилинга не стоит как минимум три дня.

Каков результат?

После курса ультразвуковых процедур растяжки сравниваются с поверхностью кожи — перестают быть втянутыми полосками. Но белесый оттенок могут сохранить. Придать полоскам более смуглый цвет можно при помощи татуажа, кварцевой лампы или солярия.

Курс

Свежие растяжки устраняются за 3-6 полных сеансов, старые — за 6—12. Процедуры проводятся раз в неделю.

Водоросли под одеялом

Центр красоты и здоровья в здании московской мэрии. Дерматокосметолог Татьяна Савченко.

Мезотерапия — это внутрикожные микроинъекции препаратов, которые сначала разрушают измененные эластиновые и коллагеновые волокна, а потом выстраивают новые.

Помогают при растяжках и обертывания с микронизированными, то есть специальным образом обработанными, водорослями. Они улучшают кровообращение, выводят шлаки и усиливают выработку коллагена и эластина. Веществам из водорослей помогает проникать в глубины кожи специальное термическое одеяло, в которое укутывают зону воздействия.

Дермотония — то бишь вакуумный массаж — при лечении растяжек хороша как дополнительное средство. Она улучшает микроциркуляцию — обменные процессы активизируются, исчезает отечность.

Обертывание водорослями

Еще один помощник мезотерапии и обертываний — специальный крем от растяжек французской фирмы Thalgo. В его состав входит эластин и коллаген. Наилучший результат дает, конечно, комплекс — мезотерапия, обертывания, дермотония, крем.

Что ощущаем?

Мезотерапия — вещь довольно болезненная. Укольчики как никак. Вакуумный массаж может быть ощутимым, если есть нарушения микроциркуляции, застойные явления.

Подготовка к обертыванию — приятный массаж скрабом. Затем — получасовая релаксация с водорослевой маской на коже и под теплым термоодеялом. Нанесение крема тоже не сопровождается неприятными ощущениями.

Этот метод не для вас

Во время беременности и в период кормления грудью делать мезотерапию не рекомендуется. Если беременность протекает благополучно, то вакуумный массаж и обертывания без использования термоодеяла допустимы. Кремом против растяжек можно смело пользоваться дома и ожидая ребенка и вскармливая его. Если, конечно, не выяснится, что на это средство у вас аллергия.

Обертывания отменяются, если у женщины есть патология щитовидной железы или индивидуальная непереносимость коктейля из водорослей. При варикозном расширении вен придется обойтись без термоодеяла.

Обертывания, дермотонию, мезотерапию не стоит делать при некоторых воспалительных заболеваниях женской половой сферы, новообразованиях эндокринного характера. Поэтому перед началом курса процедур стоит проконсультироваться у гинеколога. Кроме того, серьезные эндокринные нарушения могут сделать лечение растяжек бесполезным.

Побочные сюрпризы

Мезотерапия может оставлять на коже синяки. Причем у тех, кто имеет проблемы с сосудами и/или много курит, вероятность появления синяков высока. Курс обертываний поможет вам сбросить несколько килограммов.

Каков результат?

Если растяжки свежие, то после курса процедур от них может не остаться даже белых следов. А вот старые станут лишь чуть меньше. Поэтому лечением таких стрий мы не занимаемся.

Курс

Каждая из процедур выполняется около 10 раз. Обертывания делают 2-3 раза в неделю. Дермотонию — трижды за семь дней. Мезотерапию — 1-2 раза в неделю.

Кристаллы-косметологи

Врач дерматолог-косметолог московского Медицинского центра доктора Минкина Павел Минкин.

Специальный аппарат под давлением через наконечник обдает небольшой участок кожи потоком мелких твердых частиц. Наконечник, не отрываясь от кожи, двигается по ее поверхности — а круговорот микрокристаллов не прекращается ни на секунду. Примерно так выглядит процедура микрокристаллической шлифовки.

Кристаллы уносят с собой мельчайшие частички кожи. Происходит шлифовка кожи — поверхность эпидермиса выравнивается. Помимо этого, дерма — более глубокий слой кожи, в котором и находятся эластиновые и коллагеновые волокна, — на такое воздействие реагирует. Она начинает усердно производить эластин и коллаген. За счет этого кожа как бы расправляется.

Что ощущаем?

Покалывания. А еще — кожу слегка засасывает в наконечник прибора.

Этот метод не для вас

Острые гнойные процессы на коже,

обострение псориаза,

экземы —

таковы противопоказания к микрокристаллической шлифовке.

Беременность этой процедуре не помеха. Однако если болевой порог у женщины очень низкий — лучше повременить и начать лечение после родов. Ведь неизвестно, как матка может прореагировать даже на незначительное покалывание.

Побочные сюрпризы

Два дня после процедуры сохраняется интенсивное покраснение. Есть и шелушение.

До и после

В день процедуры не рекомендуется сауна. Дня 2-3 после шлифовки нельзя загорать. В этот период на отшлифованные участки стоит наносить солнцезащитный крем — для профилактики появления пигментных пятен.

Каков результат?

Растяжки становятся более узкими, рельеф их сравнивается с поверхностью кожи. Цвет стрий становится более схожим с оттенком кожи. Повышается тонус кожи. Результат курса микрошлифовки не зависит о того, какие стрии вы устраняли — свежие или старые.

Курс

Для ощутимого эффекта обычно требуется около 10 процедур. Однако если растяжки глубокие, крупные и очень старые, может понадобиться и 15 сеансов. Процедуры проводят раз в неделю. Средняя продолжительность процедуры — около получаса.

Екатерина СЕНЮШИНА

"Женское здоровье"

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.